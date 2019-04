23.04.2019 - 12:13 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich



23.04.2019 - 12:13 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich

In unserer Serie haben wir festgestellt, dass die digitale Transformation, also das Automatisieren möglichst vieler Vorgänge und Abläufe in einer Firma, nicht nur sinnvoll, sondern fast überlebensnotwendig für nahezu jedes Unternehmen ist. Haben Sie sich einmal zum Übergang von analog auf digital entschlossen, sollten Sie sich vor der Umsetzung gut vorbereiten. Es gilt, ein paar Regeln zu befolgen, so dass Sie nicht auf unnötige Schwierigkeiten stoßen. Wir geben Ihnen wertvolle Tipps und haben mit unserem Whitepaper eine längere Anleitung zum Thema für Sie parat.

Egal in welchem Umfang Sie sich zu einer Digitalisierung und Automatisierung entscheiden, nötig sind ein strukturiertes Vorgehen, konsequente Handlungen und die Wahl der richtigen Partner, sprich vor allem der richtigen Software. Folgendes sollten Sie bei der Transformation zum Digitalen in Ihrem Unternehmen berücksichtigen: Analysieren Sie zunächst den Status Quo Ihres Unternehmens und den digitalen Reifegrad. Der digitale Wandel muss von allen Mitarbeitern einer Firma verstanden und umgesetzt werden. Das heißt, die Bereitschaft aller Kollegen, sich von analogen Strukturen zu verabschieden und sich auf eine neue Unternehmenskultur einzulassen, ist essentiell. Dies bedeutet auch, dass jede/r Angestellte versteht, dass eine digitale Transformation keinesfalls den eigenen Arbeitsplatz überflüssig macht. Im Gegenteil: Eine Bitkom­-Studie belegt, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten deutlich steigt und in den letzten zehn Jahren 21 Prozent neue Jobprofile entstanden sind.

Transparenz vor- und nachher

Gleichzeitig sollten Sie Sorgen, Ängste und Fragen offen ansprechen und thematisieren. Hier müssen Führungskräfte vorangehen und eine positive Kommunikation in Gang setzen. Die Unternehmensführung sollte sich im Zuge des Wandels darauf einstellen, dass die Partizipation der Mitarbeiter steigt, wenn die Arbeitsinhalte und auch -zeiten flexibler gehandhabt werden. Wichtig ist, dass nicht nur einzelne Bereiche digitalisiert werden. Damit alles perfekt zusammenspielen kann, muss auch alles zusammen digitalisiert werden, ob Controlling, IT, Logistik oder Produktion. Eine Reihenfolge bei der Automatisierung und Umstellung festzulegen, kann hingegen sehr sinnvoll sein.

