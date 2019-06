19.06.2019 - 15:27 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Dateien können leicht auf verschiedene Arten verschoben werden (Bild: CC0)

Wenn Sie erst kürzlich von einem Windows-PC auf einen Mac-Computer umgestiegen sind, werden Sie anfangs womöglich die ein oder andere Funktion vermissen. Auch wenn ein Mac in vielerlei Hinsicht intuitiver ist als ein Windows-PC sind einige Funktionen schwieriger zu finden oder auszuführen. Es wird beispielsweise keine Verknüpfung erstellt, sondern ein Alias erzeugt und Dateien werden nicht verschoben, sondern bewegt. Wie man Dateien verschieben und es sich leichter machen kann, verraten wir Ihnen gern.

An einem Windows-Rechner können Dateien über einen Rechtsklick und die entsprechende Option im Kontextmenü ausgeschnitten werden. Diese Möglichkeit fehlt unter macOS am Mac leider völlig. Stattdessen setzt Apple bei seinem Betriebssystem auf verschiedene Optionen, um Dateien verschieben zu können.

Hinweis: Beachten Sie, dass bei den beschriebenen Methoden die Daten nur verschoben werden, wenn sich Start- und Zielordner auf demselben logischen Laufwerk befinden, da die Dateien ansonsten nur kopiert werden.

Dateien verschieben – zwischen zwei Fenstern

Öffnen Sie den Finder und navigieren in den Ordner mit den zu bewegenden Dateien. Drücken Sie nun auf der Tastatur die Befehlstaste (cmd) + (n), um ein weiteres Finder-Fenster zu öffnen. Wählen Sie in diesem den Zielort aus. Schieben Sie die beiden Fenster nun nebeneinander und wählen Sie die Dateien aus, die Sie verschieben möchten. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen (bewegen) Sie die Dateien in das andere Fenster und lassen Sie dann die Taste wieder los, um den Vorgang zu starten.

Dateien zwischen zwei Fenstern verschieben (Bild: Screenshot)

Dateien in einen Unterordner bewegen

Leichter als das Verschieben von Dateien zwischen zwei Fenster funktioniert es mit Unterordner. Hier wählen Sie lediglich die gewünschten Dateien aus, halten die linke Maustaste gedrückt und ziehen sie auf einen Unterordner im aktuellen Fenster.

Dateien in einen Unterordner bewegen (Bild: Screenshot)

Einfacher mit Tabs

Seit der Einführung von Tabs im Finder spart man sich das separate Öffnen zweier Fenster nebeneinander. Man drückt nur die Befehlstaste (cmd) + (t) auf der Tastatur und schon öffnet sich ein weiteres Tab wie in Safari. Hier wählt man den Zielordner aus, bevor man wieder zum ursprünglichen Tab wechselt. Man wählt nun, wie gehabt, die Dateien aus und hält die linke Maustaste gedrückt, während man die Dateien oben auf das Tab bewegt.

Verschieben via Tabs (Bild: Screenshot)

Shortcuts machen es besonders einfach

Alternativ zu den gezeigten Methoden gibt es aber auch zwei nützliche Shortcuts, um die Dateien schnell von A nach B zu verschieben. Wählen Sie die Dateien zunächst aus und drücken Sie dann die Befehlstaste (cmd) + (c) auf Ihrer Tastatur, um sie in die Zwischenablage zu kopieren. Öffnen Sie nun den Zielordner und drücken Sie nun die Optionstaste (alt) + Befehlstaste (cmd) + (v), um die Dateien zu verschieben.

