macOS Catalina: So reparieren Sie die defekte Suchfunktion von Mail

Seit einiger Woche ist macOS Catalina bereits für die Öffentlichkeit verfügbar. Schon kurz nach der Veröffentlichung kamen die Berichte auf, dass das neue Betriebssystem mit allerlei Fehlern behaftet ist. DJ-Software macht Probleme, weil Apples neue Musik-App nicht mehr auf das bekannte XML-Format für die Mediendatenbank setzt, während in Mail E-Mails verschwinden oder nicht korrekt angezeigt werden können. Daneben sind die ersten Catalyst-Apps nicht die erwarteten Hits und kämpfen mit diversen Problemen. Nun berichten Nutzer, dass die Suchfunktion der Mail-App nicht mehr funktioniert und keinerlei Suchergebnisse liefert. Anders als die anderen Probleme können Sie dieses selbst wieder in den Griff bekommen.

macOS Catalina: So klappt die Suche in der Mail-App wieder

Mit dem Update auf macOS Catalina wird die Datenbank der Mail-App nach dem ersten Start neu aufgebaut. Dies kann zur Folge haben, dass einige E-Mails verloren gehen und auch dass die Suchfunktion nicht mehr korrekt funktioniert, da diese auf der systemweiten Spotlightsuche basiert. Lassen Sie dem Betriebssystem ausreichend Zeit, damit es sich einrichten kann. Oftmals werden durch den erhöhten Rechenbedarf auch die Lüfter lauter als gewöhnlich. Sollte jedoch alles ruhig sein und das System sonst laufen wie gewohnt, kann es sich lohnen, wenn Sie Mail für die Spotlightsuche neu indexieren.

Klicken Sie dazu in der Menüleiste auf das Apple-Logo und wählen Sie den Eintrag „Systemeinstellungen“ aus. Danach klicken Sie auf „Spotlight“ und wechseln in den Reiter „Datenschutz“, bevor Sie auf das Plus-Symbol klicken. Wählen Sie nun Ihre Festplatte (standardmäßig: „Macintosh HD“) aus und bestätigen Sie den Vorgang. Danach wählen Sie sie erneut aus der Liste aus und klicken auf das Minus-Symbol. Starten Sie nun Ihren Mac neu, um die Indexierung einzuleiten. Anschließend sollte das Problem mit der Suchfunktion in Mail behoben sein.

Kurzfassung:

Menüleiste: „Apple-Logo > Systemeinstellungen“ anklicken

„Spotlight“ auswählen

Reiter „Datenschutz“ öffnen

Plus-Symbol anklicken und „Macintosh HD“ auswählen

Auswahl bestätigen

„Macintosh HD“ anwählen und auf Minus-Symbol klicken

Neustart durchführen

