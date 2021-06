Digitaler Impfnachweis im Apple Wallet: So klappt's auch ohne App

Die Corona-Warn-App, CovPass und auch die Luca-App bieten dir alle eine digitale Impfpass-Funktion für deine COVID-19-Impfung an, um diese zusätzlich zum gelben Impfheft auf dem Smartphone zum Vorzeigen parat zu haben. Viele Nutzer:innen denken sich natürlich: „Nicht noch eine App, die ich installieren muss“. Während die Corona-Warn-App und die Luca-App einen vielseitigen Nutzen aufweisen und beispielsweise eine Kontaktverfolgung sowie weiterführende Informationen bieten, haben alle Anwendungen ein Problem: Sie müssen auf dem Home-Bildschirm geöffnet werden und dann muss man auch noch den Nachweis heraussuchen. Es gibt mittlerweile eine bessere Methode, die sogar ohne zusätzlich App auskommt.

Ein Open-Source-Projekt bringt den digitalen Impfnachweis ins Wallet

Der Entwickler Marvin Sextro (via vowe.net) fand die Apps ebenfalls zu aufwendig und wenig funktional, um den digitalen Impfnachweis an verschiedenen Stellen vorzuzeigen. Aus diesem Grund überlegte er sich, wie sich der Nachweis ohne App in Apples Wallet übernehmen lässt. Dadurch kannst du ihn selbst im Sperrbildschirm mit zweimaligen Drücken der Seitentaste aufrufen, indem du ihn aus der Apple-Pay-Ansicht heraus aufrufst.

Die Web-App kannst du auf seiner Seite abrufen und musst lediglich ein Bild des QR-Codes als PDF einfügen. Daraus wird dann automatisch eine Karte für die Wallet-App generiert. Laut dem Entwickler erfolgt die Verarbeitung lokal und keinerlei Daten werden gesichert. Falls du diesem Versprechen nicht vertraust, kannst du den Source Code auch bei Github herunterladen und bei dir installieren. Beachte jedoch, dass die Web-App nur korrekt funktioniert, wenn du Safari auf deinem iPhone als Webbrowser verwendest. Nutzt du einen anderen Browser dafür, kann eine Fehlermeldung erscheinen.

Wirst du deinen Impfnachweis in der Wallet-App ablegen oder vertraust du lieber auf die offiziellen Apps? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

