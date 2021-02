9 praktische Tipps für iPhone und Apple Watch

Lupe zum Home-Bildschirm hinzufügen

Mit iOS 14 hat Apple die Lupe überraschend überarbeitet. Neben einer neuen Ansicht, die den Nutzer besser führt, verbesserte man auch die Bildqualität. Daneben schafft es die Lupe erstmals auf den Home-Bildschirm. Öffne dazu „Einstellungen > Bedienungshilfen > Lupe“ und ziehe den Regler neben „Lupe“ nach rechts. Wenn du deine neuen Apps nicht direkt in die App-Mediathek schickst, erscheint die Anwendung direkt auf dem Home-Bildschirm. Ansonsten findest du sie natürlich in der App-Mediathek. Von dort kannst du sie auf den Home-Bildschirm holen, indem du „Lupe“ in die Suchleiste der App-Mediathek eingibst und den Finger kurz auf das Symbol gedrückt hältst. Ziehe nun die App zurück auf den Homescreen.