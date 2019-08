26.08.2019 - 10:05 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



26.08.2019 - 10:05 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Aktuell nimmt jedes moderne iPhone Videos in FullHD mit einer Auflösung von 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde, kurz FPS, auf. Seit dem iPhone 6s sind die Geräte sogar in der Lage 4K-Aufnahmen anzufertigen. Wenn Sie ein iPhone 8, iPhone X, iPhone XR oder iPhone XS besitzen, dann kann sogar die doppelte Bildrate für besonders „weiche“ Aufnahmen aktiviert werden. Wie erwähnt, ist dies nur eine Frage der Einstellungen.

Apple legt seit Jahren großen Wert auf die integrierten Kameras. Mit jeder neuen Generation werden neue Features und bessere Aufnahmen versprochen. Während hier oftmals der Fokus auf den Fotos liegt, hat sich auch die Videofunktion weiterentwickelt und erlaubt auf aktuellen Geräten die Aufnahme in 4K bei 60 Bildern pro Sekunde. Standardmäßig ist jedoch 1080p bei 30 FPS voreingestellt. Daneben gibt es viele weitere Auflösungs- und Bildraten-Optionen zu entdecken:

720p HD (30 fps, spart Speicherplatz) : iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 (Plus), iPhone 6s (Plus), iPhone 7 (Plus), iPhone 8 (Plus), iPhone X, iPhone XR, iPhone XS (Max)

: iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 (Plus), iPhone 6s (Plus), iPhone 7 (Plus), iPhone 8 (Plus), iPhone X, iPhone XR, iPhone XS (Max) 1080p HD (30 fps, Standard) : iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 (Plus), iPhone 6s (Plus), iPhone 7 (Plus), iPhone 8 (Plus), iPhone X, iPhone XR, iPhone XS (Max)

: iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 (Plus), iPhone 6s (Plus), iPhone 7 (Plus), iPhone 8 (Plus), iPhone X, iPhone XR, iPhone XS (Max) 1080p HD (60 fps, flüssiger) : iPhone 6 (Plus), iPhone 6s (Plus), iPhone 7 (Plus), iPhone 8 (Plus), iPhone X, iPhone XR, iPhone XS (Max)

: iPhone 6 (Plus), iPhone 6s (Plus), iPhone 7 (Plus), iPhone 8 (Plus), iPhone X, iPhone XR, iPhone XS (Max) 1080p HD (120 fps, Slow Motion) : iPhone 6s (Plus), iPhone 7 (Plus), iPhone 8 (Plus), iPhone X, iPhone XR, iPhone XS (Max)

: iPhone 6s (Plus), iPhone 7 (Plus), iPhone 8 (Plus), iPhone X, iPhone XR, iPhone XS (Max) 1080p HD (240 fps, Ultra Slow Motion) : iPhone 8 (Plus), iPhone X, iPhone XR, iPhone XS (Max)

: iPhone 8 (Plus), iPhone X, iPhone XR, iPhone XS (Max) 4K (24 fps, Filmstil ): iPhone 8 (Plus), iPhone X, iPhone XR, iPhone XS (Max)

): iPhone 8 (Plus), iPhone X, iPhone XR, iPhone XS (Max) 4K (30 fps, höhere Auflösung) : iPhone 6s (Plus), iPhone 7 (Plus), iPhone 8 (Plus), iPhone X, iPhone XR, iPhone XS (Max)

: iPhone 6s (Plus), iPhone 7 (Plus), iPhone 8 (Plus), iPhone X, iPhone XR, iPhone XS (Max) 4K (60 fps, höhere Auflösung, flüssiger): iPhone 8 (Plus), iPhone X, iPhone XR, iPhone XS (Max)

Um zu einem anderen Video-Modus zu wechseln, öffnen Sie die Einstellungs-App und wählen den Eintrag „Kamera“ aus. Unter „Video aufnehmen“ finden Sie alle verfügbaren Modi für normale Videoaufnahmen, während unter „Slo-Mo aufnehmen“ alle Einstellungen für Zeitlupen-Aufnahmen zu finden sind.

Hinweis: Sowohl 1080p (240 fps) als auch 4K (24 fps & 60 fps) setzen die Einstellung „High Efficiency“ unter „Formate“ in den Kamera-Optionen voraus.

Wenn Sie „High Efficiency“ (H.265) aktiviert haben, dann benötigt rund eine Minute in 4K mit 60 fps rund 400 MB. Bleiben Sie hingegen bei „Maximale Kompatibilität" (H.264), dann werden bereits bei einer Videominute in 4K bei 30 fps 350 MB an Speicher benötigt.

Anzeige