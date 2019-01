(Bild: Motiv: Madebyvadim (CC0), Montage mit Screenshot)

Pexels

Als Designer benötigen Sie in der Regel auch Vorlagen und Fotografien, die Sie in Ihre Designs einbinden können. Es gibt dort draußen viele Plattformen, die kostenlose Fotos anbieten. Eine der besten und umfangreichsten Sammlungen bietet jedoch Pexels an. Sie können dort auf einen Fundus an Bildern zurückgreifen, neuerdings sogar Bewegtbilder. Als Entwickler können Sie sogar über eine API auf die Bildersuche der Plattform zurückgreifen.