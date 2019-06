Der damalige Internetanbieter aus den USA mit Zweigstelle in Hamburg versuchte zusammen mit Boris Becker und super vielen Zeitschriftenverlagen in den Mainstream zu gelangen. In der Hochphase war es schwieriger, eine Zeitschrift zu finden, der keine AOL-CD beilag. Waren Sie denn drin?

Retro: X Werbeslogans, die man nicht vergisst. Kennen Sie Herrn Kaiser noch? Oder erinnern Sie sich an Boris Becker, der fragte, ob er denn schon drin sei? Als Apple-Fan gibt es da ebenfalls ein paar Werbespots, an die Sie sich erinnern könnten. Zum Beispiel produzierte Apple mit Hollywood-Regisseur Ridley Scott einen Spot für den Macintosh, der während des Super Bowl lief. Aber auch an die bekannten „Get a Mac“-Spots könnten Sie sich erinnern. Wir haben ein paar Werbespots aufgetan, an die Sie sich vermutlich gerne erinnern werden.