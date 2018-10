21.10.2018 - 08:46 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



21.10.2018 - 08:46 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

So soll das OnePlus 6T aussehen. (Bild: OnLeaks, MySmartPrice)

Apple stellt am 30. Oktober 2018 neue iPads und Macs vor. Dummerweise wollte von OnePlus an diesem Tag sein neues Smartphone OnePlus 6T präsentieren, doch daraus wird nun nichts. OnePlus hat die Party nun um einen Tag vorverlegt, weil sie sich sorgen, dass sonst niemand kommen würde.

Kleines PR-Problem bei OnePlus: Am 8. Oktober wurde der Präsentationstermin des neuen Smartphones OnePlus 6T ankündigt: Es sollte am 30. Oktober sein. Alles schien gut zu laufen, Journalisten wurden eingeladen, diese buchten ihre Tickets und Hotels. Doch dann kam Apple und legte sein Event ebenfalls auf den 30. Oktober. Apples Veranstaltung findet unter dem Motto "There’s more in the making" oder "Es gibt noch mehr zu entdecken" statt. Erwartet werden neue iPad Pro und neue Macs.

Das machte OnePlus große Sorgen, die sich bewusst sind, dass den meisten Journalisten Apple wichtiger sein wird und deshalb die Präsentation des OnePlus 6T nur sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen könnte. OnePlus wurde mit der schwierigen Frage konfrontiert: "Was machen wir jetzt?"

Lesetipp OnePlus 5T macht das iPhone X nicht nass Wer geglaubt hat, dass das iPhone X schneller als alle anderen Smartphone ist, der muss jetzt ganz stark sein. Das OnePlus 5T ist in einer... mehr

Nach vielen Gesprächen mit Journalisten entschied sich OnePlus nun, den ursprünglichen Termin aufzugeben. Stattdessen findet die Veranstaltung nun einen Tag vorher statt. Das sorgt letztlich zwar auch für ein Chaos, weil Pressevertreter nun umdisponieren müssen und das auch noch sehr kurzfristig, zumal das OnePlus 6T Launch Event in New York City stattfindet. OnePlus übernimmt sogar die Kosten, die durch die Änderung der Pläne entstehen, um die Pressevertreter zu entlasten.

OnePlus präsentiert sein neues Smartphone OnePlus 6T nun am 29. Oktober 2018 um 11 Uhr EDT. Das entspricht 16 Uhr deutscher Zeit.

Anzeige