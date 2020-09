Wann erscheint die Apple Watch Series 6?

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Apple die neuen iPhone-Modelle nicht im September bringen wird. Das Coronovirus sorgt für Verzögerungen bei der Produktion. Dies bestätigte Apples Finanzchef während der letzten Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen. Luca Maestri gab an, dass man vom üblichen Rhythmus um wenige Wochen abweicht. Bislang nahm jedoch an, dass dies nur für das iPhone 12 gilt und andere Produkte wie die Apple Watch davon unbeeinflusst bleiben.

Ungewöhnliche Termine in einem ungewöhnlichen Jahr

2020 ist alles andere als gewöhnlich und entsprechend nahm man an, dass Apple die neue Smartwatch in der zweiten Septemberwoche lediglich per Pressemitteilung ankündigen wird. Auch der Leaker Jon Prosser war sich diesbezüglich sicher und gab einen ausführlichen Herbst-Fahrplan für neue Apple-Produkte.

Allerdings stellt sich Prosser nicht immer als der zuverlässigste Leaker heraus, sodass einige seiner Vorhersagen nicht eintrafen. Deutlich vertrauenswürdiger scheint jedoch der anonyme Twitternutzer L0vetodream zu sein, der in diesem Jahr schon Termin für das iPad Pro, iPhone SE sowie das 13" MacBook Pro korrekt vor allen anderen richtig ankündigte – wenn auch etwas kryptisch. In ähnlicher Manier erteilte er Prossers Aussage zur Apple Watch Series 6 eine deutliche Absage. Ihm zufolge „erscheint in diesem Monat keine Uhr“.

L0vetodream unterstützt damit die japanische Seite MacOtakara, die erst kürzlich meldete, dass Apple Anfang Oktober ein Event abhält und dort sowohl das iPhone 12 sowie die Apple Watch Series 6 ankündigt. Auch ein neues iPad Air sowie die lange erwarteten AirTags sollen auf der digitalen Veranstaltung enthüllt werden. Daneben wird eine Keynote im September immer unwahrscheinlicher, da Apple solche wichtigen Präsentationen traditionell 10 bis 14 Tage vorher ankündigt.

there is no Watch this month — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 2, 2020