Belkin Rockstar Lightning-Dongle, nur eines von vielen Zubehörprodukten (Bild: Belkin)

Vom Überleben im Apple-Kabel- und Dongle-Dschungel. Apple hat ein Faible dafür, seine Geräte möglichst „einfach“ zu gestalten. Was für manche Leute sehr hilfreich ist, bedeutet für andere eindeutig Einschränkungen. Denn: Je mehr Apple auf kabellose Kommunikation gesetzt hat, umso mehr Adapter brachte der Konzern heraus. Denn viele Kunden waren noch Jahre auf kabelgebundenes Zubehör angewiesen. Entsprechend hat die Firma durchaus den Ruf als „Dongle-Company“ inne. Vermutlich haben Sie selbst als Apple-Kunde den einen oder anderen Adapter, nicht unbedingt immer vom Hersteller direkt, sondern von Drittanbietern. Wie finden Sie sich zurecht im Dongle-Dschungel?

Apple war sich nie zu schade, um Hardware-Funktionen an Geräten zu „vereinfachen“. Oft bedeutete dies, dass ein Anschluss wegfiel, ein neuer hinzukam, und/oder das Unternehmen die Funktionalität durch eine andere ersetzte.

Flash erlaubte Apple am iPhone und iPad zu keiner Zeit. Aber lange genug gab es den Klinkenstecker. Dieses „Relikt“ aus vorherigen Tagen gibt es seit einiger Zeit nicht mehr. Das Geschrei war groß und anfangs lieferte Apple noch einen Adapter mit. Das iPhone 7 bekam nämlich einen Lightning-Anschluss „only“.

Apple trifft Entscheidungen mit Weitblick?

Da es das Unternehmen schon eine Weile gibt, kann man ihm grundsätzlich attestieren, Entscheidungen mit Weitblick zu treffen. Als eines der ersten Unternehmen unterstützte Apple den USB-Standard und ließ aber dafür andere Anschlüsse an seinen Computern wegfallen, nicht immer zur Freude der Nutzer.

Gelegeneheitsnutzer: Das Dongle immer dabei

Die meisten Gelegenheitsnutzer haben in der Regel ein Dongle und führen das oft „mit sich“, oder zumindest mit dem Mac, den sie verwenden. Solche Universal-Dongles gibt es viele. Sie bieten mehrere Anschlüsse und erweitern vor allem MacBooks und MacBook Pro um Funktionalität.

Profis: Für alles ein Kabel?

Oder sind Sie so organisiert, dass Sie für jeden Zweck ein Kabel haben und am Ende sogar mehrere? Eines daheim, eines im Büro und überhaupt? Auch diese Beschreibungen von Nutzern gibt es auf Reddit zu diesem Thema.

Wenn Apple etwas ändert

Wenn Apple etwas ändert, dann sind allerdings Gelegenheitsnutzer wie Profis gleichermaßen vor ein Problem gestellt. Denn die bisherige Konfiguration funktioniert dann in der Regel nicht mehr. Man hat dann die Wahl: Kaufe ich einen Adapter, oder investiere ich in neues Zubehör. – Gerade wenn Sie Apple auf lange Sicht treu bleiben, lohnt der Invest in neues Zubehör. Ansonsten sind Sie dazu angehalten, Adapter zu kaufen, um vorhandenes Zubehör zu nutzen.

Welche Erfahrungen haben Sie mit Apples eigenen oder Adaptern von anderen Herstellern gemacht? Lassen Sie uns teilhaben an Ihren Erfahrungen.

