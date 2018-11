Viele Dongles für Apples MacBooks gibt es deutlich günstiger. Zur Not schicken Sie diese bei Nicht-Funktionieren einfach wieder zurück.

Nun haben Sie aber vielleicht schon ein solches Dongle, weil Sie es für Ihr MacBook neueren Datums erworben haben. Sie können das Zubehör in den allermeisten Fällen weiter verwenden, auch am Tablet.

11 x praktisches USB-C-Zubehör fürs iPad Pro 2018. Das neue Pro-Tablet von Apple hat nicht nur in unserem Test einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Tatsächlich sind viele Beobachter angetan, auch deshalb, da das Gerät nun einen USB-C-Anschluss bietet und nicht nur damit, aber auch, von jetzt auf gleich die Nutzung von deutlich viel mehr Zubehör erlaubt. Diverse Hersteller haben bereits welches angekündigt, aber es gibt bereits sinnvolle Ergänzungen. Wir haben uns auf die Suche gemacht. Herausgekommen ist dieser Überblick mit insgesamt elf „Hilfsmitteln“, die Sie per USB-C an das 2018er iPad Pro anschließen können, und die das Gerät auf sehr unterschiedliche Weise mit weiteren Funktionen ausstatten.