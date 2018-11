Auf diese Weise mussten Sie das Tablet nicht in unmittelbarer Nähe einer Steckdose aufladen. Bei den neuen 2018er Modell legt Apple leider nur ein ein Meter langes USB-C-Kabel bei. Ein zwei Meter langes Kabel bietet Apple aber sehr wohl in seinem Portfolio an. Bei einem so hochpreisigen Gadget fallen solche Kleinigkeiten sofort auf. Das muss nicht sein.

So geizig ist Apple: Hier spart man bei Apple klar an der falschen Stelle. Sie kennen die Diskussion bestimmt. Immer wieder bringt der Hersteller neue Produkte auf den Markt, lässt dafür aber andere Dinge weg. Und selbst wenn man gewisse Erwartungen hat, werden diese nicht oft erfüllt. Ein Beispiel vorab? Apple liefert mittlerweile den 3,5 mm Klinkenadapter für seine neueren iPhones nicht mehr mit, die bekanntlich seit dem iPhone 7 nur noch auf Lightning als Anschluss setzen. Was allerdings der springende Punkt ist: In den ersten Jahren lieferte Apple das Zubehör mit dem iPhone 7 aus. Bei neueren Chargen fehlt es jedoch als Beilage in der Verpackung. Um dieses und weitere Beispiele, die zeigen, wie Apple klar an der falschen Stelle spart, soll es in unserer Übersicht geht.