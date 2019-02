iPhone 7 mit Touch ID (Bild: Stefan Molz)

Wer vermisst Touch ID? Und falls ja, warum? Vielleicht gehören Sie zu denjenigen Nutzern, die sich ein iPhone X gekauft haben und nach einem Jahr feststellen, dass der Fingerabdruckscanner Ihnen immer noch fehlt? Womöglich sind Sie aber mit Face ID auch vollkommen zufrieden. In jedem Fall wollen wir Ihnen mit diesem Beitrag eine Diskussionsgrundlage liefern und Fans von Touch ID zu Wort kommen lassen.

Anfang des Jahres widmete ich mich schon einmal dem Thema Touch ID und versuchte die Zukunft von Touch ID bei Apple zu skizzieren. Ich stelle da schon die Frage, ob der Fingerabdrucksensor vom Aussterben bedroht sei. Das scheint angesichts der Nutzung in Apples MacBook-Reihe aber eher unwahrscheinlich. Auch würde Apple vermutlich nicht so viel Geld in die Entwicklung einer Technologie investieren, nur um sie nach einigen Jahren wieder komplett vom Markt verschwinden zu lassen.

Vermissen Sie Touch ID?

Eine Frage habe ich im Januar aber nicht gestellt: Vermissen Sie Touch ID? Falls ja, beschreiben Sie uns doch, warum.

Ein Argument, dass man von Nutzern häufiger zu hören bekommt, ist die Nutzung mit iPhone am Schreibtisch. So besitzen zum Beispiel manche Musik-Apps keine umfangreichen Kontrollen im Sperrbildschirm, auch wenn Apple die Möglichkeiten immer weiter vergrößert. Wenn Sie das Smartphone also auf dem Schreibtisch ablegen, konnten Sie es mit Touch ID entsperren und einfach auf dem Display tippen. Mit Face ID ist das anders. Sie müssen das iPhone nun in jedem Fall wieder in die Hand nehmen oder aber aufstehen und sich darüber beugen, um die Gesichtserkennung zu bemühen.

CarPlay, Masken und Handschuhe: Widrigkeiten bei der Nutzung von Face ID und Touch ID

Eine ähnliche Schwierigkeit melden übrigens auch Nutzer von CarPlay. Von denen wird ebenfalls manchmal verlangt, das iPhone zu entsperren, da ansonsten das Car-Audio-System nicht so recht funktionieren will. Je nachdem, wie das iPhone im Auto untergebracht ist, wird das schwierig. Zumindest schwieriger als mit Touch ID.

Arbeiten Sie in einem Bereich, in dem Sie eine Maske tragen müssen? Dann wird es mit dem Entsperren des iPhones natürlich auch problematisch. Nur zur Wahrheit gehört auch, dass Sie in anderen Berufen womöglich Handschuhe tragen. Die können Sie zwar ausziehen, dann ist es aber bequemer, einfach das iPhone anzusehen.

Vorteile von Face ID

Sichereres biometrisches System

Verwendung auch mit Handschuhen

Vorteile von Touch ID

Verwendung auch im Querformat

Nutzung mit mehreren Fingern (auch mehrere Personen, eigentlich aber anders gedacht)

Verwendung auch mit liegendem Gerät

Schneller als Face ID

Hat keine Probleme mit Zwillingen

Kennen Sie weitere Vorteile der beiden biometrischen Systeme? Lassen Sie es uns wissen, und wir nehmen diese gerne in die Liste auf.

