Touch ID am iPhone 7 (Bild: Stefan Molz)

Touch ID: Welche Zukunft hat das biometrische System bei Apple? Sie können noch heute iPhone-Modelle kaufen, die Touch ID verwenden. Der Home-Button auf diesen Geräten gehört aber seit der Einführung des iPhone X zum alten Eisen. Dieser Button wird auch nicht wieder zurückkehren, da sind sich viele sicher. Aber gibt es nicht trotzdem eine Zukunft für den Fingerabdrucksensor, den so viele Kunden über die Jahre geschätzt haben?

Wir wollen mit dem folgenden Beitrag eine Diskussionsgrundlage liefern.

Status Quo: Touch ID vom Aussterben bedroht?

Apple nutzt sein Fingerabdruck-System nicht mehr in seinen neuen iPhone-Modellen. Dieses ist nur noch im iPhone 7 und iPhone 8 enthalten und spätestens dieses Jahr im September wird auch das 7er iPhone nicht mehr zur Produktpalette gehören. Auch die neuen iPad Pro nutzen kein Touch ID mehr, sondern setzen auf die Gesichtserkennung.

Gleichzeitig hat Apple aber in seinen MacBook Pro und zuletzt im Oktober 2018 dem aktuellen MacBook Air Touch ID integriert. Sie können darüber zum Beispiel Zahlungen mit Apple Pay autorisieren oder Apps entschlüsseln, die ansonsten ein Passwort erwarten.

Touch ID am MacBook Pro (Bild: Stefan Molz)

Zukunft von Touch ID am Mac?

Vor diesem Hintergrund ist durchaus denkbar, dass Apple in Zukunft sogar weitere Mac-Modelle und deren Tastaturen mit Touch ID ausstattet.

Bislang war aber Touch ID immer direkt in die Endgeräte verbaut. Das ist auch der Grund, warum wir es bislang nur in Apples Laptops finden, nicht aber beispielsweise in einer externen Tastatur, die mit einem Mac mini oder iMac gekoppelt wird. Die Technologie hätte Apple vermutlich, aber können Sie sich einen Preisaufschlag für eine externe Tastatur vorstellen, die Touch ID nutzt? Das aktuelle Magic Keyboard kostet 149 Euro. Ein Version mit Touch ID würde vermutlich mindestens 100 Euro mehr kosten…

Fingerabdrucksensor im Display?

Andere Hersteller haben es vorgemacht und es gibt zumindest die Technologie, um den Fingerabdrucksensor auch im Display zu nutzen. Apple hat aber hohe Qualitätsansprüche und bisherige Lösungen von Drittanbietern bieten allesamt nicht die hohe Erkennungsrate und biometrische Sicherheit, die Apple mit Touch ID bot.

Apple besitzt sogar einige Patente. Diese zeigen vor allem, dass das Unternehmen sich Gedanken darüber macht oder mal gemacht hat.

Was wir absolut nicht erwarten können, ist ein Fingerabdrucksensor auf der Rückseite des Geräts. Jony Ive fände dies vermutlich ein Graus in puncto Design.

Sicherheit erhöhen mit Touch ID zusätzlich

Ein weiterer Grund, warum Apple tatsächlich nach einer Möglichkeit suchen könnte, um Touch ID wieder in seine iPhones und iPads zu integrieren, ist die erhöhte Sicherheit durch eine kombinierte Nutzung gleich mehrerer biometrischer Merkmale.

Sie haben besonders wichtige Daten? Wäre es nicht prima, wenn Sie sowohl Ihr Gesicht als auch Ihren Fingerabdruck zur Freigabe angeben müssten?

Wir sind gespannt auf Ihre Diskussionsbeiträge. Soll Apple Touch ID zurückbringen? Und welche Verwendungszwecke können Sie sich für den Fingerabdrucksensor vorstellen?

