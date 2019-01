Face ID auf dem iPhone XS Max (Bild: Apple)

Diskussion um Face ID: Entsperrt das iPhone schnell genug oder zu langsam? Ist Face ID zu langsam? Ging mit Touch ID alles deutlich schneller? Je nachdem, wen man fragt, erhält man dazu eine andere Meinung. In Diskussionsforen sind die Nutzer unterschiedlicher Meinung. Doch es gibt auch Vorschläge, wie man Face ID tatsächlich beschleunigen kann.

Ein Grund, warum Nutzer der ersten Stunde am iPhone X vielleicht gedacht haben, dass Face ID zu langsam sei, liegt am Vorgänger Touch ID. Nahm man das Smartphone in die Hand und lag der Finger schon auf dem Home Button, dann konnte man es in der Regel schon verwenden, sobald man drauf schaute.

Face ID beschleunigen

Dieses Missverhältnis kann man aber egalisieren. Öffnen Sie dazu die Einstellungen-App. Navigieren Sie zu „Anzeige & Helligkeit“ und aktivieren Sie die Option „Beim Anheben aktivieren“. Dadurch müssen Sie nicht erst noch mit dem Finger auf das Display tippen, um das Gerät zu aktivieren und damit auch die Authentifikation zu starten.

Sie können allerdings ebenfalls schon beim Anheben auf das Display blicken und dann mit dem Finger nach oben wischen, selbst wenn das Display noch dunkel bleibt.

Ungeduld oder echte Verzögerung?

Ist aber Face ID nur gefühlt langsamer, oder auch in Wirklichkeit? In der Diskussion finden wir natürlich auch Argumente wie „man muss schon sehr beschäftigt (!sic) sein wenn es einem auf zehntelsekunden (!sic) ankommt“ (Charlie Waffles, iTopnews).

Tatsächlich: Wenn Sie die oben erwähnte Option „Beim Anheben aktivieren“ einrichten, ist Face ID am iPhone X nicht mehr viel langsamer als Touch ID am iPhone 7 (Plus). Dort konnte seinerzeit tom‘s guide in der Messung 0,91 Sekunden (Touch ID) gegenüber 1,16 Sekunden (Face ID) feststellen. 1,48 Sekunden sind es, wenn Sie noch warten, dass der Bildschirm erst angeht.

Face ID auf dem iPhone auch zur Autorisierung von Bezahlungen nutzen (Bild: Apple)

Hat iOS 12.1 Face ID verlangsamt?

Als Apple iOS 12.1 herausbrachte, gab es zudem Gerüchte, Face ID sei langsamer geworden. Während zwar auch hier Diskussionen geführt wurden, gab es dafür kaum Indizien. Manche Nutzer erwähnen, dass Apple die Animation für das Entsperren des Vorhängeschlosses verlängert habe und deshalb der Prozess länger dauere. Aber richtig schlüssig sind auch diese Aussagen nicht, da gleichzeitig andere Nutzer davon sprechen, dass sich nichts geändert habe. Besonders problematisch ist, dass es gleich eine ganze Reihe von Stimmen pro und contra gibt, egal wohin man schaut.

Unterschiede zwischen iPhone X, XS oder XS Max?

Sind die neuen Geräte schneller beim Entsperren mit Face ID als das iPhone X? Nein sind sie nicht. Das visualisiert prima ein Test von iClarified. Dort dauert der Vorgang gemessen im Schnitt auch nur 0,65 Sekunden und wäre damit sogar schneller als beim iPhone mit Touch ID. Allerdings wurde hier das Gerät immer schon in Position gehalten.

Und welche Meinung haben Sie? Ist Face ID schnell genug? Sind Sie damit zufrieden, oder wünschen Sie sich Touch ID zurück? Wurde die Gesichtserkennung zuletzt noch langsamer, oder sind das alles nur leere Diskussionen?

