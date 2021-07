Alternative zur Nintendo Switch: Valve enthüllt leistungsstarke Handheld-Konsole

Anders als Sony, Microsoft oder Nintendo bringt Valve keine Spielkonsole auf den Markt. Nachdem das Unternehmen mit der Steam Machine gescheitert ist, verfolgt das Unternehmen mit dem Steam Deck einen neuen Ansatz. Anstelle eines stationären PC, der von Drittanbieter stammt, designte Valve einen kompakten PC, der in den Rucksack passt und dir absolute Mobilität beim Spielen ermöglicht. Das Steam Deck ließe sich nur zu leicht als Klon der Nintendo Switch bezeichnen, aber beim Aussehen und dem Formfaktor enden die Parallelen schon.

Bekanntes Design für das Steam Deck

Optisch ähnelt Valve Steam Deck der Nintendo Switch. Es wirkt wie ein Handheld mit großem Display und diversen Steuerelementen. Letztere sind jedoch schon überaus besonders. Man entschied sich nämlich nicht nur für ein Steuerkreuz, zwei Analogsticks, vier Schultertasten sowie vier Eingabetasten, sondern fügte der bekannten Formel noch vier Tasten auf der Rückseite hinzu, die an Pro-Controller erinnern. Die Front zieren zudem zwei Präzisionsoberflächen, die die Mauseingabe ersetzen sollen. Natürlich lässt sich auch das 7" Display mittels Toucheingabe nutzen.

Im Gegensatz zur Switch ist es dennoch keine Handheld-Konsole, sondern vielmehr ein Handheld-PC, der sich sowohl unterwegs als auch stationäre verwenden lässt. Valve zufolge handelt es sich um einen vollwertigen PC in kompakter Größe. So läuft zwar SteamOS 3.0 auf dem Gerät, aber es unterstützt ebenfalls den Epic Store oder GOG, während sich beispielsweise auch Windows installieren lässt. Du kannst das Steam Deck also auch als PC verwenden, wobei du auch durch den USB-C-Port sowie integriertes Bluetooth auch bekannte PC-Peripherie anschließen kannst. Grundsätzlich solltest du dadurch auch den Xbox Elite Controller oder den DualSense der PlayStation 5 anschließen können, um die Spiel zu genießen.

Nützliche Funktionen für unterwegs

Valve bietet das Steam Deck in drei Konfigurationen an. Das Basismodell besitzt einen 64 eMMC Speicher, während sowohl die größere 256-GB-Variante wie auch das 512-GB-Modell auf den schnelleren NVMe-Speicher setzen. Zudem erhalten alle Modelle eine Tragetasche als mitgeliefertes Extra. Der integrierte Speicher erlaubt schnelle Lade- und Speicherzeiten, die notwendig sind, um dein Spiel zu pausieren und später wieder fortzusetzen. Genau wie bei der Switch, PlayStation oder Xbox kannst du das Steam Deck in einen Schlafmodus schicken und setzt genau dort an, wo du aufgehört hast. Dabei unterstützt das Gerät auch den Cloud-Speicher, sodass du einfach an einen PC oder Mac wechseln kannst und dort weiterspielst. Der Speicher ist übrigens durch microSD-Karten erweiterbar, sodass du nicht auf die maximalen 512 GB beschränkt bist.

Laut Valve wird auf eine Zen-2-CPU mit bis zu 3,5 GHz gesetzt, während man für die Grafik auf die RDNA-Architektur zurückgreift, die sogar Raytracing unterstützt und etwa die Leistung einer normalen PS4 bietet – nur im handlichen Format. Jedoch bleibt die Auflösung zumindest im Handheld-Modus bei 720p mit bis zu 60 Hz.

Preis und Verfügbarkeit

Wie eingangs erwähnt, bietet Valve das Steam Deck in drei Varianten an. Die Version mit 64 GB soll bereits ab 419 Euro zu haben sein, während das mittlerweile Modell mit 256 GB schon 549 Euro kostet. Die teuerste Ausführung kostet 679 Euro, aber besitzt auch 512 GB Speicher sowie ein hochwertiges entspiegeltes Display. Erscheinen soll das Steam Deck im Dezember 2021. Die Vorbestellung ist ab dem 16. Juli um 19 Uhr auf Steam möglich. Weiterführende Informationen erhältst du auf Steamdeck.com/de

Was hältst du von dem Gerät? Ist es für Gamer eine perfekte Ergänzung zum Mac? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

Technische Daten: Steam Deck Prozessor AMD APU

CPU: Zen 2 4c/8t, 2,4-3,5GHz (bis zu 448 GFlops FP32)

GPU: 8 RDNA 2 CUs, 1,0-1,6GHz (bis zu 1,6 TFlops FP32)

APU-Leistung: 4-15W RAM 16 GB LPDDR5-RAM (5500 MT/s) Speicher 64 GB eMMC (PCIe Gen 2 x1)

256 GB NVMe-SSD (PCIe Gen 3 x4)

512 GB Hochgeschwindigkeits-NVMe-SSD (PCIe Gen 3 x4)

Alle Modelle enthalten einen High-Speed microSD-Kartensteckplatz Bedienelemente und Eingabe A B X Y-Tasten

D-Pad

L & R Analog-Trigger

L- und R-Bumpers

View- & Menü-Tasten

4 x zuweisbare Grip Buttons

Thumbsticks

2 x Full-Size-Analogsticks Haptik HD-Haptik Trackpads 2 x 32,5 mm große quadratische Trackpads mit haptischem Feedback

55 % bessere Latenzzeit im Vergleich zum Steam Controller

Drucksensitivität für konfigurierbare Klickstärke Gyro 6-Achsen-IMU Anzeige 1280 x 800px (16:10 Seitenverhältnis)

Optisch verklebtes LCD für bessere Ablesbarkeit

7" Diagonale

60Hz Bildwiederholrate

Touch-fähig

Umgebungslichtsensor Konnektivität Bluetooth 5.0 (Unterstützung von Controllern, Zubehör und Audio)

Dualband-Wi-Fi-Funk, 2,4GHz und 5GHz, 2 x 2 MIMO, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Audio Stereo mit eingebettetem DSP für ein immersives Hörerlebnis

Duales Mikrofon-Array

3,5-mm-Stereo-Kopfhörer-/Headset-Buchse

Mehrkanal-Audio über DisplayPort over USB-C, Standard-USB-C oder Bluetooth 5.0 Leistung 45-W-USB-Typ-C-PD3.0-Netzteil

40Whr Akku. 2 - 8 Stunden Spielzeit Erweiterung microSD: UHS-I unterstützt SD, SDXC und SDHC

Externe Konnektivität für Controller & Displays: USB-C mit DisplayPort 1.4 Alt-Mode Unterstützung; bis zu 8K @60Hz oder 4K @120Hz, USB 3.2 Gen 2 Größe und Gewicht Größe: 298 mm x 117 mm x 49 mm

Gewicht: ca. 669 Gramm Software Betriebssystem: SteamOS 3.0 (Arch-basiert)

Desktop: KDE Plasma

