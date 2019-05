Macht Apple Geschäfte mit Kundendaten? (Bild: CC0)

Unerhört: Verkauft Apple illegal Kundendaten? Klage eingereicht. Hält Apple seine Werbeversprechen nicht? – „Was auf dem iPhone passiert, bleibt auf dem iPhone“. Mit diesem Slogan warb der Konzern aus Cupertino zuletzt vermehrt für sein Engagement bei Privatsphäre und Datenschutz. Doch nun reichten drei Kläger aus Rhode Island und Michigan in San Francisco Klage ein. Apple habe Informationen über deren Einkäufe bei iTunes und persönliche Daten ohne deren Einverständnis preisgegeben und verkauft. Die Kläger streben den Status einer Sammelklage an.

Kommt großes Ungemach auf Apple zu? Zwei Kläger aus Rhode Island und einer aus Michigan haben vergangenen Freitag Klage beim Bundesgericht in San Francisco, Kalifornien, eingereicht. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Sie streben den Status einer Sammelklage an und wollen stellvertretend für alle betroffenen Apple-Kunden in den beiden Bundesstaaten gegen den iPhone-Hersteller gerichtlich vorgehen.

Die Schwächsten werden zur Zielscheibe

In der Anklageschrift heißt es, dass die Preisgabe von iTunes-Kunden-Informationen unrechtmäßig sei. Darüber hinaus sei sie aber auch gefährlich, da die schwächsten Mitglieder einer Gesellschaft dadurch zur Zielscheibe würden.

Listen mit Kundendaten in Umlauf?

Laut den Klägern sei es möglich Listen mit persönlichen Daten zum Preis von rund 136 US-Dollar pro tausend Einträgen zu erwerben. Jeder könne zum Beispiel Listen mit Namen von alleinstehenden 70-Jährigen erwerben, die über mehr als 80.000 US-Dollar Jahreseinkommen verfügten. Der Logik folgend würden auf diese Weise diese Frauen und Männer zu möglichen Zielen für Betrüger und Einbrecher.

Schadenersatz gefordert

Die Gesetze in den einzelnen Bundesstaaten sind unterschiedlich. Entsprechend fordern die Kläger 250 US-Dollar Schadenersatz pro iTunes-Kunde in Rhode Island und sogar 5.000 US-Dollar pro Kunde in Michigan. Dies legen die lokalen Gesetze offenbar als Strafrahmen für Missbrauch der Privatsphäre fest.

Apple gab bislang zu den Anschuldigungen keine Stellungnahme ab.

Hinweis: Dass Apple seine Kundendaten verkauft, ist alles andere als sicher. Vielleicht kennen Sie selbst einige Spam-E-Mails, in denen Ihnen Adressdatenbanken zum Kauf angeboten werden. Oftmals entstehen solche Datenbanken nur durch das Abfischen von im Internet frei zugänglichen Informationen und gar nicht aktiv durch die Mitwirkung etwaiger Unternehmen, wenngleich es auch schon vorgekommen ist, dass schlecht administrierte Datenbanken von Hackern eingesehen werden konnten (bspw. beim Spielzeughersteller Vtech).

