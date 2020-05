So sieht die offizielle deutsche Corona-Warn-App auf dem iPhone aus

Wer wissen will, wie die Corona-Warn-App aussehen wird, kann nun die ersten veröffentlichen Screenshots angucken. Wenn alles in Ordnung ist, wird der Bildschirm grün, schlecht sieht es aus, wenn er rot wird.

T-Systems und SAP entwickeln unsere deutsche Corona-App gemeinsam und haben nun auf Github erste Bilder veröffentlicht. Es sind ganze acht Stück, vier davon sind für Android-Nutzer relevant, die anderen vier für iOS-Anwender. Natürlich ist die Optik größtenteils gleich – es gibt schlicht keinen Grund, bei dieser einfachen Oberfläche besonders betriebssystem-spezifische Besonderheiten zu beachten.

Die App wird wie jede andere iOS-App über den App Store installiert. Zudem muss der Nutzer noch freischalten, dass er die Risiko-Ermittlung wünscht. Das heißt nicht, dass man getrackt wird, sondern es wird lediglich gemessen, ob man 15 Minuten oder länger in der Nähe einer Covid-19-positiven Person war, die in ihrer App eingestellt hat, dass sie positiv ist. Natürlich müssen Menschen, die positiv getestet sind, in Quarantäne. Und auch Kontaktpersonen müssen sich isolieren.

Wie kann es dann überhaupt sein, dass die App Alarm schlägt? Ganz einfach: Durch die lange Inkubationszeit kann ein Positiver noch lange symptomfrei unterwegs sein und andere anstecken. Wird er später positiv getestet, kann das in der App eingestellt werden. Damit niemand schummeln kann, muss dazu ein QR-Code des Arztes eingescannt werden, der das Laborergebnis bekommen hat.

Die Corona-Warn-App Deutschlands soll es in Deutsch und Englisch geben – weitere Sprachen, die in Deutschland geläufig sind, kommen erst später. Vermutlich wird die App Mitte Juni 2020 erscheinen.

Wirst du die App nutzen oder findest du, dass alles zu unheimlich ist, auch wenn versichert wird, dass alle Prozesse anonym funktionieren?