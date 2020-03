Schleifenquadrat 050: 50 Jahre Schleifenquadrat

Aufreger der Woche: Der große Gewinner Zoom schiebt Daten zu Facebook +++ Trackpad- und Maussupport am iPad nur mit Magic Mouse 2 und Magic Trackpad 2 sinnvoll. Die beiden Vorgänger können zum Beispiel am iPad nicht scrollen.

Spontanes Gewinnspiel: Gewinne eine von zwei Angelbird SSDs. Beantworte dazu folgende Frage: „Welche Version läuft auf Thomas’ antikem MacBook?“ Antworten an die unten genannten Nummern …

Neues aus Cupertino: Tim Cook auf Twitter: „Proud to share we’ve been able to source 10M masks for the US and millions more for the hardest hit regions in Europe. Our ops teams are helping to find and purchase masks from our supply chain in coordination with governments around the world.“ +++ Atemschutzmasken selbst nähen? Bei Nähtalente gibt es ne Anleitung +++ iOS 13.4 mit Ordnerfreigabe. ENDLICH! +++ iPhone als Autoschlüssel? +++ watchOS 6.2 +++ macOS 10.15.4 Bugfixes und iCloud-Ordnerfreigabe +++

Quellen zu Corona: Zahlen aus Deutschland vom Robert Koch-Institut +++ Weltweite Zahlen der Johns Hopkins Universität

HomePod: Kommt der nächste HomePod mit Gesundheitsfeatures und Radar? +++ Konkurrenz: Amazon Echo Studio, Bowers & Wilkins Formation, Beosound Balance, Sonos

Hardware: Caspar und Sven podcasten nun mit dem Fox von Beyerdynamic (danke für den Support und die Express-Lieferung!) +++ Stefan hat das Rollo Fyrtur von IKEA getestet +++

Apps: Google-Podcast-App mit neuem Design und mit neuer iOS-App! +++ ViDL lädt Videos von fast allen Seiten runter. Na gut, von vielen. +++ Zeiterfassung mit Tyme 3 +++ Kiwi for Gmail +++ Alternative zu Inbox: Darwin Mail

Podcast-Tipp: Hotel Quarantäne mit Matze Hielscher und Psychologische Psychotherapeutin Dr. Alena Rentsch

Streaming: Schack guckt Freud auf Netflix +++ Caspar warnt vor Der Brief für den König und hat Disney+ getestet! +++ Thomas empfiehlt The Bay auf ZDF

