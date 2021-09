Safari 15: Warten mit dem Update? Diese Probleme erwarten dich derzeit

Auf der WWDC 2021 stellte Apple macOS Monterey vor. Ein Highlight war das neue Safari, das über alle Plattformen hinweg ein einheitlicheres Design liefern will. Zusätzlich warten eine neue Tableiste und Tabgruppen auf dich. Letztere sollen dir dabei helfen, deine Surfgewohnheiten zu lenken und deine Seiten zu sortieren. Lege etwa eine Gruppe für den Urlaub an, während du in eine andere Seiten für die Arbeit ablegst. Besonders praktisch ist, dass die Gruppen über die Geräte hinweg synchronisiert werden, sodass du überall auf alles Zugriff behältst. Jedoch gibt es einen Haken: Im aktuellen Zustand ist Safari 15 keineswegs frei von Fehlern.

Safari 15 auf macOS Catalina & macOS Big Sur mit Problemen

Gemeinsam mit iOS 15 und iPadOS 15 veröffentlichte Apple Safari 15 für Mac-Nutzer:innen mit macOS Catalina sowie Big Sur, da macOS Monterey noch nicht für die breite Veröffentlichung bereit ist. Beta-Tester:innen (Monterey) sowie Nutzer:innen auf macOS Big Sur klagen über Probleme mit Lesezeichen. Dies scheint vor allem Lesezeichen auf YouTube-Seiten zu betreffen. Wie ein YouTuber demonstriert, stürzt Safari beim Versuch ein neues Lesezeichen anzulegen ab. Als Umweg lässt sich jedoch ein Ordner in den Lesezeichen erstellen, in den du die gewünschte Seite hineinziehst.

Auch Nutzer:innen unter macOS Catalina sind betroffen, wenn sie Safari 15 installiert haben. In Apples Support-Forum, auf Reddit sowie Twitter häufen sich die Berichte, dass einige Seiten nicht geladen werden und eine Fehlermeldung angezeigt wird. John Gruber ruft daher auf, dass du jetzt noch nie aktualisieren solltest und warnt dich, dass die neuen Tabs zudem „schrecklich“ seien. Währenddessen gibt es hier auch eine Workaround-Lösung: JavaScript deaktivieren. Dazu klickst du in der Menüleiste auf „Safari > Einstellungen“ und entfernst im Reiter „Sicherheit“ den Haken vor „JavaScript aktivieren“. Dabei handelt es sich jedoch um keine perfekte Lösung, da es auf manchen Webseiten für eine korrekte Funktionsweise notwendig ist.

Hast du Safari 15 schon installiert oder wartest du noch ab? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

