Pazifikblau: So schick ist Apples neue Spezialfarbe für das iPhone 12

Apple ist bei seine Farbauswahl konsequent inkonsequent und probiert oft herum. Als Grundfarben stehen seit dem iPhone 4 sowohl Schwarz als auch Silber bereit. Mit dem iPhone 5c machte man dann ein interessantes Farbexperiment mit neuen Materialien, die sich glücklicherweise nicht durchsetzen. Seither variiert Apples Farbportfolio immer wieder. Mittlerweile stehen fast immer Space Grau, Silber sowie Gold zur Auswahl. Im Falle des iPhone XR waren es Weiß, Schwarz, Gelb, Koralle sowie (PRODUCT)RED und Blau. Letztere musste für Grün im iPhone 11 weichen, während Koralle durch Violett ersetzt wurde. Derweil zog im iPhone 11 Pro Nachtgrün ein. Nun ist wieder alles anders.

Pazifikblau ersetzt Nachtgrün am iPhone 12 Pro

Mit der neuen iPhone-Generation hat Apple die Farbauswahl wieder auf den Kopf gestellt. Während Violett und Gelb für das iPhone 12 und iPhone 12 mini nicht mehr bereitstehen, feiert ein dunkles Blau seine Rückkehr. Bei den Pro-Modellen verabschiedet man sich leider wieder vom schicken Nachtgrün und ersetzt es durch Pazifikblau.

Ungewöhnlich war dieser Schritt keinesfalls. Schon seit Jahresbeginn ging das Gerücht um, dass Apple eine neue blaue Variante des iPhones plant. Die Einladung zum September-Event führte uns dann natürlich auf das Glatteis, indem Apple auf hellblaue und dunkelblaue Farben setzte. Allerdings stellte Apple dann erstmals auch eine Apple Watch mit Aluminium-Gehäuse in Blau vor. Passend dazu gab es ein schickes Sportarmband sowie das Solo Loop und geflochtene Solo Loop, die ebenfalls in Blau verfügbar sind. Apple rundet mit der neuen Farbe für das iPhone 12 mini, iPhone 12 sowie die beiden iPhone 12 Pro das eigene Portfolio perfekt ab. Übrigens erscheint in Kürze auch das iPad Air (4. Generation) ebenfalls in Blau, sodass man Uhr, Smartphone und Tablet farblich aufeinander abstimmen kann. Wie die Geräte und das Zubehör aussieht, seht ihr in unserer Galerie.

Gefällt euch der neue Farbton? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.