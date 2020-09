iPhone 12: Apple kündigt digitale Keynote für Mitte September an

Wie die meisten Unternehmen muss Apple die Pläne an die COVID-19-Pandemie anpassen. Aus diesem Grund verzögern sich nicht nur die neuen iPhone-Modelle, sondern auch die Art, wie man Veranstaltungen wie Produktpräsentationen abhält musste sich verändern. Ohne großes Publikum mit einem vorab aufgezeichneten Video legte Apple schon zur Entwicklerkonferenz WWDC 2020 im Juni sehr gut und überraschte durch eine hohe Qualität, sodass man das Live-Publikum gar nicht vermisste. Das Unternehmen kündigte an, dass man am 15. September, um 19 Uhr unser Zeit, die nächste große Keynote im Apple Park abhalten wird.

Was stellt Apple auf dem September-Event vor?

Im Bezug auf das Highlight der Keynote gibt es zu dieser Jahreszeit nur wenig Spekulationsraum. Natürlich wird das iPhone 12 im Mittelpunkt stehen. Gleich vier Modelle sollen es in diesem Jahr werden, die alle mit OLED-Displays sowie 5G-Modems ausgestattet sein werden. Zusätzlich sollen die Geräte ein neues Design erhalten. Dieses soll wieder kantiger werden – wie zuletzt das iPhone SE aus 2016.

Daneben wird auch ein neues iPad sowie die Apple Watch Series 6 erwartet. Allerdings sind kaum Details zu den Neuerungen der Geräte bekannt. Anders sieht es hingegen bei den AirTags aus. Diese geistern schon seit eineinhalb Jahren durch die Gerüchteküche und sind sogar namentlich in Betas aufgetaucht. Dabei handelt es sich um kleine Tracker für Gegenstände, um etwa den Schlüssel, die Siri Remote oder andere Dinge schneller wiederzufinden.

Grundsätzlich ist jedoch offen, ob Apple schon bereit ist, um den ersten Mac mit Apple Silicon vorzustellen. Es wird spekuliert, dass es sich dabei entweder um ein 13" MacBook Pro oder ein Comeback für das 12" MacBook handelt, die beide durch ihr geringes Gewicht sowie lange Akkulaufzeiten begeistern sollen.

Motiv lässt Raum für Spekulationen

Anders als in den vergangenen Jahren gibt das Motiv der diesjährigen Einladung ausreichend Raum für Spekulationen. Allerdings ist die Farbgebung auffällig und könnte tatsächlich darauf hinweisen, dass Apple das iPhone 12 in hellblau veröffentlicht, während das iPhone 12 Pro eine Farbvariante in mitternachtsblau erhält. Apple soll in diesem Jahr dafür die grünen Farben wieder aus dem Programm nehmen.

Zwar scheint es unwahrscheinlich, dass Apple die Apple Watch, das neue iPhone und das iPad gemeinsam mit dem ersten Apple-Silicon-Mac ankündigt, aber das Motiv ruft nach Mac. Während die Farbe wohl zum iPhone gehört, gibt die Zeichnung des Apple-Logos Hinweise auf den Mac. Wenn man sich nämlich die Formen genau anschaut, erinnern sie an das Schleifenquadrat Befehlstaste auf Apples Tastaturen.

Was meint ihr? Könnte Apple ein überlanges Event mit zahlreichen Highlights planen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.