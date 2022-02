Modifizierte AirTags laden zum Stalking: Angebote auf eBay

Apple geht gegen Stalking vor

Die AirTags kannst du am Schlüsselbund verwenden, in den Rucksack stecken oder auch an anderen Objekten anbringen, um diese wiederzufinden. Apple integrierte in die Tracker gleich mehrere Technologien und Features, um dir die Suche so angenehm wie möglich zu machen. Neben Bluetooth hat das Unternehmen einen Ultrabreitband-Chip sowie ein Soundmodul integriert, das auf sich aufmerksam machen soll. Letzteres kommt nicht nur während der Suche zum Einsatz, sondern meldet sich auch unregelmäßig, sobald es sich ohne seine:n Besitzer:in weiterbewegt. Dies soll das Auffinden und deaktivieren erleichtern, wenn das AirTag beispielsweise zum Stalking verwendet wird. Zusätzlich erhalten Nutzer:innen, denen es nicht gehört, eine Benachrichtigung auf ihr iPhone oder können beim Verdacht ihr nähere Umgebung mit einer bereitgestellten Android-App auf Apples Tracker überprüfen.

Obwohl Apple verschiedene Möglichkeiten bereitstellt, um AirTags zu finden und unschädlich zu machen, werden sie regelmäßig für kriminelle Aktivitäten wie Autodiebstähle oder Stalking verwenden.

Modifizierte AirTags auf eBay und Etsy

Wie die Website PCMag entdeckte, finden sich sowohl auf eBay als auch Etsy zahlreiche Angebote mit modifizierten AirTags. Die als „Silent Airtag“ (dt. „stummes AirTag“) verkauften Tracker sollen ohne die Lautsprecher-Funktion daherkommen. Dadurch machen sie nicht akustisch auf sich aufmerksam, wenn sie sich ohne ihre:n Besitzer:in bewegen, um beispielsweise eine:n Android-Nutzer:in unwissentlich zu verfolgen. Die Preis liegen oft über 50 US-Dollar und können bis zu 80 US-Dollar erreichen. Laut der Seite gingen die Angebote bei Etsy schnell wieder vom Netz, da sie die Richtlinien verletzen.

Weiter heißt es, dass ein kleines Loch unterhalb der Batterie gebohrt wurde, um den Lautsprecher zu deaktivieren. Natürlich beteuern die Anbieter:inne, dass die AirTags für „unschuldige“ Zwecke modifiziert wurden. Nun wurden die Angebote entfernt.

