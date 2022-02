MacBook Pro 2021: Warme Umgebungen schränken Funktionen ein

Sowohl das MacBook Pro als auch das Pro Display XDR sind mit einem Mini-LED-Display ausgestattet, das für brillantere Farben und höhere Kontraste sorgt. Allerdings taucht bei einigen Nutzer:innen ein Warnsymbol in der Menüleiste auf beziehungsweise wird gleichzeitig die Helligkeit automatisch reduziert. Dies ist keineswegs ein Fehler, sondern es handelt sich um eine Schutzfunktion, die Apple in einem neuen Support-Dokument erklärt.

Darum wird die Helligkeit beim MacBook Pro reduziert

Die Gründe für die Einschränkung können vielfältig sein. Beispielsweise kann ein aufgeheizter Raum dafür verantwortlich sein, dass auch das MacBook Pro beziehungsweise das Pro Display XDR warm werden. Gleichermaßen kann dies auch vorkommen, wenn du zu lange HDR-Inhalte mit hoher Helligkeit auf dem Bildschirm wiedergibst. Dadurch heizt sich das Display ebenfalls auf. Um sowohl die Warnmeldung als auch die reduzierte Helligkeit aufzulösen, gibt Apple folgende Ratschläge:

Beende auf dem MacBook Pro mit Liquid Retina XDR-Display alle Apps, die erhebliche Systemressourcen verbrauchen könnten.

Verwende den Apple XDR Display- oder Pro Display XDR-Referenzmodus, es sei denn, dein aktueller Workflow erfordert einen bestimmten Referenzmodus.

Senke die Umgebungstemperatur des Raumes.

Schließe oder ausblende Fenster mit HDR-Inhalten.

Wähle das Apple-Menü > Schlafen, um den Mac in den Ruhezustand zu versetzen. Lass das Display 5-10 Minuten abkühlen und drücke dann eine beliebige Taste auf der Tastatur, um den Ruhezustand des Macs zu beenden.

Daneben merkt Apple an, dass du dich an den Support wenden solltest, wenn das Problem weiterhin besteht, obwohl die Zimmertemperatur unter 25 Grad Celsius liegt. In diesem Fall könnte ein Hardwarefehler bestehen, der eventuell eine Reparatur nach sich zieht.

Hast du die Fehlermeldung schon erlebt? Lass es uns in den Kommentaren wissen.