31.07.2018 - 19:50 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



31.07.2018 - 19:50 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat die vierte öffentliche Betaversion des auf dem WWDC 2018 vorgestellten macOS 10.14 alias Mojave vorgestellt, nachdem zuvor nur die fünfte Beta für zahlende Entwickler bereit stand.

Apples neues macOS 10.14 gibt es nun in der vierten Beta auch für öffentliche Betatester zum kostenlosen Download. Gestern erschien die Beta 5 für zahlende Entwickler, die sich inhaltlich nicht von der jetzigen Beta 3 zu unterscheiden scheint.

Die Neuerungen sind nicht spektakulär aber recht vielfältig. Im Finder wurden Bearbeitungsfunktionen für Fotos und Videos integriert, die verhindern sollen, dass bei Routineaufgaben zusätzliche Programme geöffnet werden müssen. Auch PDFs lassen sich so erstellen. Wer will, kann den Finder auch mit Automator-Aktionen erweitern. Hilfreich sollen auch neue Screenshot-Funktionen sein, die nun auch die iPhone-Kamera auslösen können und deren Bilder direkt in ein Dokument einbinden könne. So hat man einen Scanner für die Hosentasche immer dabei.

In macOS 10.14 Mojave gibt es einen applikationsübergreifenden Dark Mode, der die Augen vor allem in dunkler Umgebung schonen soll. Außerdem hat Apple mit dem Dynamic Desktop eine Funktion eingebaut, die Bildschirmhintergründe zur Tageszeit anpasst. Desktop Stacks sollen hingegen für mehr Ordnung am Schreibtisch sorgen und packen Dateien, Anwendungen und Ähnliches in Stapel, die zum Beispiel nach Datum oder Dateityp geordnet sind und aufklappen, wenn man sie anklickt.

Die iOS-Apps News, Aktien und Voice Memos sowie die Home-App haben ebenfalls ihren Weg auf den Mac gefunden. Dabei handelt es sich um die ersten Ergebnisse eines Projekts, iOS-App auch auf dem Mac laufen lassen oder portieren zu können. Der Mac und iOS sollen jedoch nicht verschmelzen, betonte Apple.

Apple hat den Mac App Store zudem überarbeitet, so dass er stärker nach iOS aussieht. Mit Create ML können Entwickler ein neues Maschinenlernprogramm zum Trainieren von KI-Modellen nutzen. Zudem unterstützt macOS 10.14 nun APFS auf Fusion Drive. Der Datenschutz soll in Safari sowohl unter macOS 10.4 als auch unter iOS 12 verbessert und Tracking-Möglichkeiten reduziert werden.

Die Beta 4 steht öffentlichen Testern mit dem passenden Profil auf ihrem Mac zur Verfügung.

Anzeige