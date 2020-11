Safari: Apple aktiviert integrierte Übersetzung auch in Deutschland

Apple hat in den vergangenen Jahren viel Mühe investiert, um Safari unter iOS und iPadOS an sein macOS-Pendant anzupassen. In 2020 haben alle Versionen ein großes Update erhalten und bringen neben neuen Tabs sowie einer integrierten Passwortüberwachung ein neues Sprachwerkzeug mit. Damit sollst du fremdsprachige Webseiten schnell in deine Sprache übersetzen können. Bislang gab es jedoch einen großen Haken. Die Funktion war nur in englischsprachigen Ländern verfügbar. Besonders unter iOS 14 war dies kurios, da die frisch integrierte Übersetzen-App tadellos mit verschiedenen Sprachen zurechtkommt und schnell übersetzt.

iOS 14.2 und macOS Big Sur 11.0.1 ändern alles?

Aus unbekannten Gründen war jedoch die Funktion zum Übersetzen in vielen Ländern – auch Deutschland – deaktiviert. Mit der Aktualisierung auf iOS 14.2 änderte sich dies nun zumindest auf dem iPhone und iPad. Jedoch berichten auch Nutzer mit IOS 14.1 über das Feature, das Apple wohl als stilles Update freigeschaltet hat. Gleichermaßen hielt die Funktion auch in Safari für macOS Big Sur 11.0.1 Einzug, welches aktuell nur für Entwickler bereitsteht und wohl in der kommenden Woche offiziell für alle Nutzer erscheint.

Übrigens machte Apple zunächst folgende Aussage zur Funktion:

Übersetzen für Safari wird in den USA und Kanada verfügbar sein. Unterstützt werden Englisch, Spanisch, Chinesisch (vereinfacht), Französisch, Deutsch, Russisch und Portugiesisch (Brasilien).

Weshalb man nur die Richtung von einer anderen Sprache ins Englische anbieten wollte, aber nicht umgekehrt, ist nach wie vor unklar. Allerdings scheint Apple nun den Kurs korrigiert zu haben und erlaubt jetzt deutlich mehr Nutzer die Verwendung der nützlichen Funktion.

Was haltet ihr von dem Feature? Ist es euch wichtig oder lässt es euch total kalt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.