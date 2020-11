macOS Big Sur: Erscheint das Update kommende Woche?

Im Sommer kündigte Apple auf der WWDC an, dass man in diesem Jahr endlich macOS 11 erwarten dürfen. Jedoch hält das Unternehmen das Update noch immer für die breite Masse zurück, während Entwickler fleißig testen dürfen. Die Veröffentlichung könnte nicht mehr weit sein.

macOS Big Sur bereitet Umschwung vor

Gemeinsam mit macOS Big Sur stellte Apple auch neue Macs in Aussicht, die erstmals mit von Apple entwickelten Prozessoren ausgestattet sein sollen. Dem Unternehmen zufolge erfolgt die Veröffentlichung der Geräte noch in diesem Jahr. Nun. Apple kündigte für den 10. November ein neues Event an, das wohl im Zeichen der Macs stehen dürfte. Immerhin weist es die Farben auf, die Apple als offiziellen Hintergrund für macOS Big Sur verwendet. Es wird angenommen, dass Apple aus diesem Grund das neue Betriebssystem auch noch zurückhält und erst mit den neuen Geräten veröffentlicht.

Zusätzlich gab man nun einen weiteren Hinweis, der auf den baldigen Release von macOS 11 hindeutet. Apple gab nämlich macOS Big Sur 11.0.1 für Entwickler frei. Erstmals handelt es sich nicht um eine Beta, sondern um eine Version, die für die breite Veröffentlichung bestimmt ist. Bei iOS 14.2 lagen zuletzt zwischen der „Release Candidate“ und der tatsächlichen Veröffentlichung weniger als sieben Tage, sodass macOS 11.0.1 durchaus kommende Woche erscheinen könnte.

Der Kreis schließt sich damit auch. Denn nur kurz nach der Veröffentlichung der ersten Beta zu macOS 11.0.1 wurde bekannt, dass die Software Hinweise auf drei neue Mac-Modelle liefert. Auch Experten gehen davon aus, dass Apple kommende Woche neue Macs präsentiert und damit wird auch die neue Software notwendig, um die Hardware-Unterstützung zu gewährleisten. Zum Glück wissen wir es bereits in wenigen Tagen genauer.

Werdet ihr die neue Software direkt zum Start installieren oder wartet ihr lieber ab? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.