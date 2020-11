macOS Big Sur: Sollte man das Update jetzt schon installieren?

In den vergangenen Jahren waren die Starts neuer Betriebssysteme sehr durchwachsen. Dies wurde besonders bei watchOS sowie macOS stets sehr deutlich. In diesem Jahr ließ sich Apple einen Monat länger Zeit und veröffentlichte nicht macOS 11, sondern sprang direkt zu macOS 11.0.1. Doch hat die Zeit ausgereicht, um jetzt sicher aktualisieren zu können?

macOS Big Sur: Gut, aber nicht perfekt

Wie mit jeder Software ist es natürlich von der Hardware (sowie deren Alter) und den installierten Anwendungen abhängig, ob ein neues Betriebssystem gut läuft oder nicht. Oft lassen sich daher kleinere Fehler, Hänger oder eine fehlerhafte Unterstützung von Zubehör nur schwer vermeiden. Dies trifft bei macOS mehr zu als bei Apples anderen System, da hier die größte Varianz besteht. Nicht umsonst ist das Mac-Betriebssystem stets das schwächste Glied in Apples Software-Lineup. In diesem Jahr nahm sich Apple deswegen und auch wegen der Macs mit Apple Silicon mehr Zeit für die Optimierung und Fehlerbehebung, sodass es bei uns schon in der letzten Beta sehr stabil und ohne größere Probleme lief.

Solltest du schon jetzt macOS Big Sur installieren?

Grundsätzlich können wir dir keine pauschale Antwort darauf geben, da sie von verschiedenen Faktoren abhängt. Solltest du dir noch nicht sicher sein, da warte vielleicht noch auf das erste große Update, welches die weiteren Fehler beheben sollte. Apple hat in diesem Jahr allerdings schon mit einer aktualisierten Version begonnen, sodass das Risiko auf Fehler zu stoßen, bereits kleiner ausfällt als in den Vorjahren.

Daneben solltest du überprüfen, ob Anwendungen, die du regelmäßig benötigst, bereits mit macOS Big Sur kompatibel sind. Hinweise darauf findest du im Versionsverlauf der App im Mac App Store sowie auf der Website des Entwicklers. Außerdem solltest du auch sicherstellen, ob du das Update überhaupt auf deinem Mac installieren kannst.

Sollten kleinere Probleme kein Problem für dich sein, dann kannst du hingegen bedenkenlos aktualisieren. Unserer Meinung nach liefert Apple in diesem Jahr das stabilste neue Mac-Betriebssystem seit langer Zeit ab.

Habt ihr macOS Big Sur installiert oder wartet ihr weiterhin ab? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.