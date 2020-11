macOS Big Sur: Auf diesen Macs kannst du es installieren

Rund einen Monat später als in den vergangenen Jahren ist nun macOS Big Sur erschienen. Doch das Warten könnte sich gelohnt haben. Apple verspricht nämlich das größte Update seit Mac OS X. Daher änderte man auch die Versionsnummer endlich von 10.xx auf 11.

Was ist neu in macOS Big Sur? Ein kurzer Überblick

Der Mac nähert sich dem iPad an. Dieser Eindruck könnte entstehen, wenn man sich das neue macOS Big Sur anschaut. Apple hat die Optik grundlegend überarbeitet und sich dabei stark an iPadOS orientiert. Beispielsweise führt man ein Kontrollzentrum ein, das die Menüleiste etwas entschlackt und dabei schnellen Zugriff auf viele Einstellungen gibt.

Gleichzeitig überarbeitete man auch Safari. Die Startseite des Browsers lässt sich nun mit Hintergründen und Darstellungsoptionen anpassen, während man eine Übersetzung für Websites integrierte. Einmal mehr erhöhte man auch den Datenschutz im Web und macht Anbietern das Tracking noch schwieriger.

Übrigens glich man mit dem Update sowohl die Nachrichten-App als auch Karten an die iOS-Versionen an, sodass man nun Memojis, Effekte und mehr in iMessage nutzen kann. Zusätzlich verbergen sich in der neuen Software zahlreiche weitere Informationen, die wir euch hier vorstellen.

Diese Macs sind zu macOS Big Sur kompatibel

Wer noch macOS Catalina auf seinen Mac installieren konnte, kann nicht zwangsläufig auch Big Sur aufspielen. Apple hat nämlich für diverse Geräte die Unterstützung eingestellt, sodass macOS 11 nicht mehr für Modelle aus 2012 bereitsteht. Dies gilt für den iMac, den Mac mini, das MacBook Air sowie das MacBook Pro. Die Geräte müssen mindestens ein Jahr neuer sein. Beim iMac und Mac mini sind es sogar zwei Jahre. Aus welchem Jahr dein Mac stammt, kannst du einsehen, indem du auf das Apple-Logo oben links klickst und „Über diesen Mac“ auswählst. Neben der Mac-Bezeichnung steht das Modelljahr. Auf diesen Macs kannst du Big Sur installieren:

MacBook ab 2015 und neuer

MacBook Air ab 2013 und neuer

MacBook Pro ab 2013 und neuer

Mac mini ab 2014 und neuer

iMac ab 2014 und neuer

iMac Pro ab 2017 und neuer

Mac Pro ab 2013 und neuer