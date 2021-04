Apple bringt macOS Big Sur 11.3 mit zahlreichen Neuerungen

Apple hat mit macOS Big Sur 11.3 ein großes Update für Macs veröffentlicht. Es bietet viele Neuerungen, die es ein Muss für Nutzer:innen der vorherigen Version machen.

macOS 11.3 bietet folgende Neuerungen:

AirTag und App „Wo ist?“

AirTag-Unterstützung zum privaten und sicheren Tracken und Finden wichtiger Objekte wie Schlüssel, Brieftasche oder Rucksack in der App „Wo ist?“

Netzwerk für die App „Wo ist?“ mit Millionen von Geräten zur Unterstützung der Suche nach einem AirTag – selbst wenn sich dieses nicht in der Nähe befindet

Im Modus „Verloren“ wirst du benachrichtigt, wenn dein AirTag gefunden wird und du kannst eine Telefonnummer angeben, unter der du erreichbar bist



iPhone- und iPad-Apps auf Mac-Computern mit M1

Option zum Ändern der Größe eines iPhone- und iPad-App-Fensters

Unterstützung für die Darstellung von Versionen mit höchster Auflösung einer iPhone- oder iPad-App im Vollbildmodus

Tastaturunterstützung für iPhone- und iPad-Spiele, die für die Nutzung bei geneigtem Gerät entwickelt wurden

Unterstützung für Tastatur, Maus und Trackpad für iPhone- und iPad-Spiele, die Spielecontroller unterstützen



Apple Music

Die automatische Wiedergabe sorgt dafür, dass am Ende eines Songs oder einer Playlist automatisch ein ähnlicher Song gespielt wird, sodass die Musikwiedergabe kontinuierlich weitergeht

City-Charts zeigen an, welche Titel in mehr als 100 Städten auf der ganzen Welt gerade angesagt sind

Podcasts

Die Seiten für die Sendungen in der App „Podcasts“ wurden neu gestaltet und vereinfachen das Anhören

Für den Schnellzugriff können Folgen geladen und automatisch zu deiner Mediathek hinzugefügt und gesichert werden

Download-Verhalten und Einstellungen für Benachrichtigungen können für jeden Podcast separat angepasst werden

Charts und beliebte Kategorien in der Suchfunktion erleichtern das Entdecken neuer Sendungen

Safari

Die Reihenfolge der Abschnitte auf der Startseite kann jetzt angepasst werden

Über eine zusätzliche WebExtensions-API können Entwickler Erweiterungen anbieten, die die neue Startseite ersetzen

Über die Web Speech-API können Entwickler die Spracherkennung in ihre Webseiten integrieren, um erweiterte Untertitel, Diktierfunktion und Sprachnavigation in Echtzeit zu ermöglichen

Unterstützung für das Audio-/Videoformat WebM und das Audioformat Vorbis

Erinnerungen

Option zum Sortieren der intelligenten Liste „Heute“

Unterstützung für das Synchronisieren der Reihenfolge der Erinnerungen in Listen auf all deinen Geräten

Option zum Drucken von Erinnerungslisten

Spiele

Unterstützung für Xbox Series X|S Wireless Controller oder Sony PS5 DualSense™ Wireless Controller

Mac-Computer mit M1

Unterstützung für Ruhezustand

Über diesen Mac

Wenn du mit deiner Apple-ID angemeldet bist, wird im Tab „Service“ von „Über diesen Mac“ der Apple-Garantiestatus und der Status der Abdeckung durch AppleCare+ angezeigt

Unterstützung beim Kauf und der Registrierung von AppleCare+ für qualifizierte Mac-Computer in „Über diesen Mac“

Fehlerbehebungen en Masse

Und außerdem hat Apple eine große Zahl von Fehlern der vorherigen Version behoben. So werden mit Siri erstellte Erinnerungen nicht mehr irrtümlicherweise für die frühen Morgenstunden terminiert. Außerdem kann der iCloud-Schlüsselbund jetzt wieder deaktiviert werden. Die Funktion „Automatisches Wechseln“ leitet die Tonwiedergabe von den AirPods jetzt wieder an das richtige Gerät. Zudem gibt es jetzt keine Doubletten mehr bei der Benachrichtigungen für die AirPods-Funktion „Automatisches Wechseln“ . Auch ein großes anderes Ärgernis beseitigt Apple: Bei externen 4K-Monitoren, die über USB-C angeschlossen wurden, wird das Bild jetzt in der korrekten Auflösung dargestellt. Nach dem Neustart eines Mac mini mit M1-Prozessor wird jetzt immer das Anmeldefenster korrekt angezeigt.

Wer das Update installieren will, kann auf den Apfel oben links drücken und „Über diesen Mac“ auswählen. Im folgenden Fenster gibt es einen Button „Softwareupdate“. Vor dem Update sollte wenn irgendwie möglich ein Backup angelegt werden.

Hast du weitere Neuerungen in macOS 11.3 entdeckt? Dann schreibe uns gerne über die Kommentarfelder unterhalb dieser Nachricht einen kurzen Hinweis darauf!