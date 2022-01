macOS 12.2 saugt deinen MacBook-Akku heimlich leer

Bei macOS 12.2 gibt es einen Fehler, der bei einigen Nutzer:innen zu leeren Akkus führte. Offenbar gibt es Probleme mit dem Sleep-Modus, der mit verbundenen Bluetooth-Geräten nicht harmoniert. Auf Twitter und in zahlreichen Foren gibt es nach einem Bericht von Macrumors Berichte von Akku-Verbrauch im besagten Ruhezustand. Der wahrscheinlichste Grund: Der Mac lässt es zu, von dem Zubehör häufig aufweckt zu werden. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders und lässt sich auch in den Logfiles sehen: Dort wird ungewöhnlich häufig „DarkWake from Deep Idle“ aufgeführt.

Wie viele Nutzer:innen das Phänomen betrifft, ist nicht bekannt. Es ist aber so eklatant, dass sich besorgte Anwender:innen meldeten, weil über Nacht ihr Rechner von 100 auf 0 Prozent Akkustand gefallen ist. Das ist vor allem dann ärgerlich, wenn man sein Gerät am nächsten Morgen sofort braucht.

Bis Apple das Problem gelöst hat, sollten Betroffene einfach bei Nichtgebrauch im Rechner Bluetooth ausschalten, bevor sie ihren Mac zuklappen, dann kann auch nichts passieren.

Ob Apple schon an einer Problemlösung arbeitet, ist nicht bekannt. Kurz vor dem Wochenende erschien noch die erste Beta von macOS 12.3. Wenn wagemutige Leser:innen das schon installiert haben, wäre eine Rückmeldung toll, ob hier auch der Bluetooth-Modus den Mac aufweckt, wenn er eigentlich schlafen soll.

