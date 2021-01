MacBook Air bekommt MagSafe zurück und mehr Leistung

Es kam überraschend. Apple hat das MacBook Air innerhalb eines Jahres wieder zum „MacBook für jedermann“ gemacht. Zunächst spendierte man dem Gerät Mitte 2020 ein neues Keyboard und schaffte damit die fehlerbehaftete Butterfly-Tastatur ab. Nur Monate später aktualisierte man es erneut und brachte es damit auf das Niveau eines MacBook Pro – leistungstechnisch. Wie es von Bloombergs Reporter Mark Gurman aktuell heißt, könnte 2021 noch besser für das MacBook Air werden.

MacBook Air setzt bald neue Maßstäbe

Gurman zufolge soll Apple an einem neuen Modell arbeiten. Dieses beschreibt er als High-End-Konfiguration. Womöglich spielt er dabei auf einen neuen Apple-Prozessor an, der optional zum M1-Chip zur Auswahl stehen könnte. Des Weiteren soll das Design wieder etwas dünner und leichter ausfallen, nachdem es zuletzt etwas angewachsen war. Dazu soll Apple seinen Informationen nach die Ränder um das Display verkleinern. Ob schon ein Mini-LED-Display zum Einsatz kommen soll, ließ er allerdings offen.

MagSafe soll Comeback feiern

Kehrt MagSafe zurück? Die Antwort lautet nicht nur „Ja“, weil Apple die Bezeichnung für das neue iPhone-12-Zubehör verwendet, sondern auch weil Macs zukünftig wieder eine sichere Stromversorgung erhalten sollen. Laut Gurman soll MagSafe bald wieder zusätzlich zu den USB-C-Ports an den MacBooks integriert sein und neben dem MacBook Pro soll auch das MacBook Air davon profitieren. Allerdings wollte er sich nicht festlegen, ob das Upgrade Ende 2021 oder erst Anfang 2022 erscheint.

Wie eingangs schon erwähnt, plant Apple schnellere Chips für alle Macs. Jedoch geht der Bloomberg-Reporter davon aus, dass Apple den M1-Chip noch einige Zeit für Einsteigermodelle anbieten wird, während man bestimmte Modelle grundsätzlich nur mit einem schnelleren Chip anbieten wird, der etwa beim MacBook Air sowie dem 13" MacBook Pro als Option angeboten werden könnte.

Was haltet ihr von dem Gerücht? Würdet ihr euch über die Rückkehr von MagSafe am Mac freuen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.