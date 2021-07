9 praktische Mac-Tipps, die du kennen musst

WLAN-Priorität festlegen

Hast du am Mac mehrere drahtlose Netze zur Verfügung, willst aber bevorzugt ein bestimmtes davon verwenden, kannst du ihm eine höhere Priorität geben. Öffne dafür die Systemeinstellung „Netzwerk“ und wähle in der linken Spalte „WLAN“ aus. Anschließend klickst du rechts auf „Weitere Optionen“. Du siehst nun die Liste der bekannten WLANs. Du kannst deren Einträge mit der Maus in eine andere Reihenfolge bringen. Je weiter oben ein Netz steht, umso höher ist seine Priorität. Das gilt auch, wenn ein anderes Netz vielleicht gerade ein stärkeres Signal bietet. Um zu vermeiden, dass sich der Mac automatisch an einem WLAN anmeldet, deaktivierst du die Checkbox rechts in dessen Zeile.

