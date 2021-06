Fitness im Wohnzimmer

Gymondo

Gymondo bietet mehr als nur die übliche Workout-Sammlung: Neben umfangreichen Trainingsplänen über mehrere Wochen bekommst du auch eine große Rezeptsammlung für eine ausgeglichene und fitnessorientierte Ernährung. Diese sind nach verschiedenen Kategorien geordnet, sodass du zu jedem Anlass ein passendes Rezept finden kannst.

Ein besonderes Plus der App sind die Videos zu den Workouts. Zwar sind diese in erster Linie auf Englisch, allerdings sind immer drei Trainer:innen zu sehen, die die Übungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden vorführen. So kannst du flexibel während des Workouts entscheiden, welche Übung du in einer zugänglicheren oder herausfordernderen Form machen möchtest.

Preis: 84 Euro/Jahr

Web: www.gymondo.com

Seven

Im Wissen, dass Arbeitende oft wenig Zeit für Sport in ihrem Alltag haben, bietet Seven kompakte Trainings an, die nur s...