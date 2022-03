Mac Studio: So könnte der Hybrid aus Mac Pro und Mac mini aussehen

Bereits seit dem Wochenende gibt es das Gerücht, dass Apple überraschend einen neuen Mac einführen könnte. Dieser soll keine neue Generation eines bestehenden Modells darstellen, sondern wird vielmehr eine eigene Produktlinie darstellen. Der mittlerweile als „Mac Studio“ bekannt Mac wird dabei als Hybrid aus einem Mac mini und Mac Pro beschrieben.

YouTuber zeigt „Mac Studio“

Der YouTuber Luke Miani ist nun einer der ersten YouTuber, der den neuen Mac Studio auf Renderaufnahmen zeigt. Ihm zufolge wird das neue Apple-Produkt in etwa so viel Platz benötigen wie ein Mac mini, aber dafür einige Zentimeter in die Höhe wachsen. Dadurch soll eine bessere Kühlung möglich sein, um die neue Leistungsstufe der M-Chips besser nutzen zu können.

Gleichzeitig geht Miani davon aus, dass Apple dem Mac Studio mehr Anschlüsse spendieren wird als dem Mac mini. Zwar kannst du dies nicht auf den Renderbildern erkennen, aber es ist davon auszugehen, dass Apple in den neuen Mac mehr als nur zwei USB-C-Ports integrieren wird. Ob auch ein SD-Kartenleser zu den neuen Anschlüssen gehört, ist unklar. Gleiches gilt auch für den beziehungsweise die verwendeten Chips. Während natürlich feststeht, dass Apples eigene Prozessoren zum Einsatz kommen, bleibt abzuwarten, ob Apple lediglich auf den M1 Pro und M1 Max setzt oder gänzlich neue Varianten vorstellen wird. Laut Bloombergs Mark Gurman soll der Mac Studio in mindestens zwei Versionen erscheinen.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Apple auf dem März-Event mindestens einen neuen Mac ankündigen wird. Allerdings verdichten sich die Hinweise, dass Apple neben dem Mac Studio auch ein neues 13" MacBook Pro mit M2-Chip sowie einen verbesserten Mac mini vorstellen könnte. Ein neuer iMac sowie ein überarbeitetes MacBook Air solltest du hingegen nicht erwarten.

Was hältst du vom Mac Studio? Könnte er eine neue Nische bedienen oder ist er eine verschwendete Mühe? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

