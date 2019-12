Mac Pro für Europa kommen aus China

China und die USA liefern sich seit Monaten einen erbitterten Handelsstreit und haben gegenseitige Zollschranken errichtet, die auch Apple treffen. Die USA wollen zudem, dass Apple mehr in seinem Mutterland produziert. Das hat Apple auch für den Mac Pro realisiert, allerdings wohl nur für den Heimatmarkt sowie für Kanada.

Die Kunden aus Europa erhalten den Mac Pro aus China, wo er auch zusammengebaut wird. Das steht auf dem Produktlabel der Geräte, die in Europa ausgeliefert werden, geht aus einem Bericht des französischen Blogs MacGeneration hervor, die sogar Fotos von einem Gerät veröffentlich haben. Dort ist auf dem klar folgendes zu lesen: „Designed by Apple in California, Assembled in China.“

Auf Wunsch von Donald Trump hatte Apple über die amerikanische Produktion des Mac Pro informiert und dabei Zweifel daran gelassen, ob das Werk in Austin eine exklusive Rolle in der Gesamtproduktion spielte. Nun ist klar - Apple nutzt es nur für einige Mac Pro aber nicht für alle.

In der Basisvariante für rund 6.000 Euro enthält der Rechner einen 8-Kern 3,5 GHz Intel Xeon W. Optional bietet Apple den Xeon W auch mit 12 Kernen (3,3 GHz), 16 Kernen (3,2 GHz), 24 Kernen (2,7 GHz) und 28 Kernen (2,5 GHz) an. Letzterer ist 66,5 MByte Cache ausgestattet und hat im Turbo Boost bis zu 4,4 GHz. Zudem unterstützen bis auf die 8-Kern-Ausführung alle Prozessoren Arbeitsspeicher mit 2933 MHz. Besonders interessant an der Konstruktion sind die Lüfter. Sowohl im Mac Pro als auch im Pro Display XDR setzt Apple auf ein neues Lüfter-Design. Dieses ist mit Blick auf den Lärmpegel optimiert worden.



