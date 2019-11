Apple baut Produktionsstätte für Mac Pro aus

News

Kurzzeitig hieß es, dass Apple die Produktion des neuen Mac Pro aus den USA in ein anderes Land verlagern möchte. Mittlerweile entschied man sich jedoch um und kündigte an, dass man den Campus in Austin, Texas, erweitern wird. Die neuen Gebäude liegen ganz in der Nähe der bisherigen Produktionslinie, die aktuell rund 2,3 Hektar misst und an der etwa 500 Mitarbeiter beschäftigt sind.