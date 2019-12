iFixit reibt Käse mit dem Mac Pro

Der Mac Pro hat ein sehr eigenwilliges Gehäuse, das zusammen mit dem Griff an der Oberseite durchaus den Eindruck einer überdimensionalen Käsereibe vermittelt. Im Live-Unboxing-Video zeigte sich allerdings, dass das Gehäuse einige Mängel aufweist. Obwohl extra weicher Cheddar-Käse verwendet wurde, bleibt mehr davon in den Löchern hängen, als einem Käseliebhaber recht sein dürfte. Auch das Reinigen der Apple-Käsereibe gestaltet sich schwerer als gedacht. Die Vorderseite des Gehäuses lässt sich nicht abnehmen, so dass die gesamte Aluminiumkonstruktion irgendwie in die Spüle befördert werden muss.

Glücklicherweise lässt sich der extrem schwere Mac Pro problemlos und vor allem werkzeuglos vom Gehäuse trennen. Dazu muss einfach ein Griff an der Oberseite ausgeklappt und halb gedreht werden. In Anbetracht des Gewichts von 18 kg dürften sich viele für die optionalen Rollen entscheiden. Die kosten noch einmal knapp 500 Euro Aufpreis.

Die wenigen Blicke, die das Video erlaubt, zeigen einen extrem aufgeräumten Rechner, bei dem keinerlei Kabel zu sehen sind. An das RAM kommen auch unbegabte Nutzer leicht heran und auch das Einstecken von Karten sollte problemlos möglich sein.

Im Inneren befindet sich selbst beim Basismodell eine rund 6.000 Euro teure Hardware-Sammlung, die iFixit im Laufe der nächsten Woche genauer ergründen will. In der Basisvariante verfügt der Rechner über einen 8-Kern 3,5 GHz Intel Xeon W. Optional bietet Apple den Xeon W auch mit 12 Kernen (3,3 GHz), 16 Kernen (3,2 GHz), 24 Kernen (2,7 GHz) und 28 Kernen (2,5 GHz) an. Letzterer ist 66,5 MByte Cache ausgestattet und hat im Turbo Boost bis zu 4,4 GHz. Zudem unterstützen bis auf die 8-Kern-Ausführung alle Prozessoren Arbeitsspeicher mit 2933 MHz.



