28.07.2019 - 08:47 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Gage Skidmore/CC BY-SA 3.0)

Kurz nachdem bekannt wurde, dass Apple keine Zoll-Ausnahmegenehmigung für den Mac Pro erhält, der in China gebaut wird, teilte US-Präsident Trump mit, dass von dem Unternehmen erwartet, eine Fabrik in den USA zu bauen.

Donald Trump erwartet von Apple, dass sie eine Fabrik in den USA, genauer gesagt in Texas bauen, nachdem er eine Zollbefreiung für den Mac Pro ausgeschlossen hatte. Das neue Modell wird anders als der im Papiereimer-Design gefertigte Rechner nicht mehr in den USA montiert sondern in China.

Trump machte den Kommentar nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters zu den Reportern im Weißen Haus, nachdem er in einem Tweet mitteilte, dass seine Regierung Apple keine Zollerleichterung für chinesische Teile für seinen Mac Pro-Computer gewähren würde. "Mach sie in den USA, keine Zölle!", twitterte er.

Apple wird auf den Preis 25 Prozent Zoll zahlen, allerdings nicht auf den Verkaufspreis sondern auf den Importpreis. Wie hoch der ist, bleibt unbekannt. Klar ist, dass Apple eine geringere Marge erzielen wird, wenn die Endkundenpreise nicht geändert werden. Ob das im Einzelfall möglich ist, wird Apple noch entscheiden müssen. Beim Mac Pro ist bisher nur den Einsteiger-Preis von 6.000 US-Dollar bekannt, die besser ausgestatteten Modelle sind noch nicht verpreist worden. Natürlich fallen die Straf-Zollgebühren der USA nicht auf die Macs an, die hierzulande verkauft werden, doch Apple könnte trotzdem auch hierzulande die Preise erhöhen, um Margenverluste in den USA teilweise auszugleichen.

Was meint ihr, wird Apple auch in Deutschland die Preise erhöhen? Schreibt eure Meinung in die Kommentarfelder unterhalb es Artikels, wir und die andere Leser sind gespannt.

