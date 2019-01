Mac mini 2018: Bluetooth-Probleme serienmäßig? Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade den neuen Mac mini gekauft. Nun haben Sie diverses USB-Zubehör an den Computer angeschlossen und wollen außerdem weiteres per Bluetooth verwenden, beispielsweise Apples Magic Trackpad oder das Magic Keyboard. Nun stellt Sie der kleine 2018er Apple-Computer aber vor ein Problem. Denn die Verbindung zu den kabellosen Komponenten bricht immer wieder ab, eben weil so viele USB-Geräte angeschlossen sind.