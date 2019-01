Mac Evo: Der Mac-mini-/Mac-Pro-Hybrid unserer Träume. Sollte es einmal dazu kommen, dass Apple den Mac mini und Mac Pro fusioniert, sollte er vielleicht so aussehen wie das Designkonzept von Pierre Cerveau. Der französische Designer lebt und arbeitet in Seoul und hat sich so seine Gedanken dazu gemacht, wie Apple einen leistungsstarken Mac mit sehr geringem Platzbedarf produzieren könnte.