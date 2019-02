06.02.2019 - 10:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



(Bild: Benjamin Otterstein)

In Kalifornien hat Monica Emerson Klage gegen Apple eingereicht und bezichtigt das Unternehmen darin, dass es einer ungewöhnlichen Praktik nachgehen soll. Laut Emerson soll Apple per Softwareupdate alte iPhone-Ladegeräte als „vielleicht nicht unterstütztes Zubehör“ einstufen und damit die Funktion einschränken. Apple soll dazu erste Updates im Oktober 2017 für das iPhone veröffentlicht haben. Was ist dran?

Was ist passiert?

Die Klägerin Monica Emerson kaufte zum Marktstart im September 2016 das iPhone 7. Seither nutzte sie das mitgelieferte Ladegerät. Jedoch traten ihr zufolge im Oktober 2017 dann Probleme auf. Das iPhone konnte nicht mehr über das Ladegerät geladen werden, während auf dem Apple-Smartphone angezeigt wurde, dass das „Zubehör vielleicht nicht unterstützt wird“. Da das Gerät erst ein Jahr alt war und es sich um das originale Ladegerät handelte, fühlte sich Emerson laut der Klageschrift (via MacRumors) betrogen und dazu genötigt ein neues Ladegerät zu kaufen. Sie geht davon aus, dass weitere Kunden betroffen sind und verklagt daher Apple auf Schadensersatz.

Weshalb wird Zubehör nicht unterstützt?

Apple arbeitet eng mit zahlreichen Drittanbietern zusammen, um neues Zubehör zu unterstützen. Dazu gibt Apple im Rahmen des „Made for iPhone“-Programms wichtige Informationen und auch Sicherheitshinweise an die Hersteller weiter. Für optimalen Schutz sorgen jedoch zusätzliche Chips in den Komponenten, die die MFi-Zertifizierung anzeigen. Hat ein Gerät diese nicht, wird es von iOS-Geräten als potentiell gefährdend eingestuft und der Hinweis zur fehlenden Unterstützung erscheint auf dem Display, um Kunden über diesen Umstand zu informieren. In vielen Fällen handelt es sich dabei um Ladegeräte, Adapter oder auch Kabel.

Natürlich gibt Emerson an, dass Sie Apples mitgeliefertes Netzteil zum Laden verwendet hat, aber es ist unklar, ob Sie auch das mitgelieferte Ladekabel oder das nicht-zertifizierte Kabel eines Drittanbieters genutzt hat. Im letzteren Fall wäre die Warnmeldung nämlich korrekt. Daneben erscheint es durchaus unwahrscheinlich, dass Apple per Softwareupdate alte Original-Ladegeräte nicht mehr unterstützt. Würde ein solches Problem bestehen, dann wäre dies längst bekannt, aber es kann sich natürlich auch um eine Fehlfunktion handeln, die beispielsweise durch Staub und Dreck in den Anschlüssen hervorgerufen werden kann.

Altes Originalzubehör nach Softwareupdate unbrauchbar?

Daneben haben wir den Selbsttest gemacht und ein iPhone X per Lightning-auf-30-Pin-Adapter mit einem USB-A-auf-30-Pin-Kabel verbunden und über einen iPod-Ladestecker geladen. Bei allen drei Komponenten handelt es sich um alte Original-Produkte, die Apple größtenteils nicht mehr führt. Dennoch ging das Laden problemlos und ohne eine Fehlermeldung. Gleiches haben wir für ein iPhone XR sowie ein iPhone 7 Plus wiederholt und sind auch dabei auf keine Probleme gestoßen.

Wir gehen daher davon aus, dass Frau Emerson entweder einem Hardwaredefekt erlegen ist oder dass sie ein nicht-zertifiziertes Kabel verwendet hat. Anstatt eine Klage anzustreben, hätte dann womöglich schon der Weg zum nächsten Apple Service Provider oder in den Apple Store gereicht. Wir sind gespannt, wie der Fall ausgehen wird.

