31.01.2019 - 09:25 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Auf der diesjährigen WWDC wird Apple den Entwicklern wieder zahlreiche neue Betriebssysteme präsentieren. Dazu wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch iOS 13 gehören. Nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr eher Optimierungsarbeit betrieben hat und deutlich weniger neue Funktionen als üblich integrierte, erwarten wir 2019 ein umfassendes Funktionsupdate. Einem neuen Bericht von Bloomberg zufolge dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein.

Im vergangenen Jahr hatte Apple iOS wieder verstärkt für ältere Geräte optimiert und dadurch sowohl beschleunigt als auch die Batterielaufzeiten etwas verlängert. Daneben führte man auch die Bildschirmzeit ein, nachdem dieses Feature von Investoren und Nutzern gefordert wurde. 2019 soll Apple wieder dem Ruf der Nutzer folgen. Wie Bloomberg berichtet, wird iOS 13 einige lange geforderte Funktionen erhalten.

Bringt iOS 13 endlich den Dark Mode?

Auf dem Apple TV gibt es bereits seit langer Zeit ein dunkles Erscheinungsbild, um in dunklen Umgebungen die Augen zu schönen. Während die Funktion auf Apples Set-Top-Box auch automatisiert werden kann, lassen sich die beiden Erscheinungsbilder am Mac seit macOS Mojave wenigstens manuell wechseln. Unter iOS fehlt das Feature bisher komplett, auch wenn viele Nutzer in der Bedienungshilfe „Farben umkehren - Intelligent“ bereits einen Dark Mode sehen, ist diese längst nicht ausgereift. Mit iOS 13 soll sich dieser Umstand hingegen ändern und Apple soll tatsächlich ein dunkles Erscheinungsbild für die Abendstunden einführen. Dieser soll dann neben Night Shift nochmals für ein angenehmeres Sehen in dunklen Umgebungen sorgen.

CarPlay soll besser werden

2014 kündigte Apple CarPlay an. Nach einer Zeit der Ungewissheit haben mittlerweile viele Fahrzeughersteller Apples Zusatzdienst integriert. Das Design lässt dabei eine Bedienung via Tasten, Touch-Display oder über ein Drehrad mit Joystick-Funktion (bspw. iDrive Controller) zu. Wenn ein Vebrindung zwischen Fahrzeug und iPhone besteht, wird das iPhone teilweise auf das Infotainment-Display gespiegelt. Dabei macht Apple bisher deutlich Abstriche und lässt nur bestimmte Apps zu. Gemeinsam mit iOS 13 könnte Apple weitere Verbesserungen einführen, die leider noch nicht näher bekannt sind. Wir könnten uns hier eine bessere Integration in das Infotainment-System vorstellen, sodass zusätzliche Hardware wie ein Head-Up-Display mitgenutzt werden kann, um beispielsweise die Route anzuzeigen.

Steht das iPad wieder im Fokus

Dem Bericht nach wird Apple in diesem Jahr wieder zahlreiche neue Funktionen exklusiv für das iPad einführen, die es vielleicht zur MacBook-Alternative machen könnten. Dazu soll unter anderem der Homebildschirm eine grundlegende Überarbeitung erhalten. Daneben könnte Apple auch ein vom Mac bekanntes Feature einführen, das es erlaubt mehrere Fenster einer App als Tabs anzuzeigen, wie Sie es beispielsweise aus Safari kennen. Wie bei Safari sollen damit auch zwei Fenster einer App via Split View nebeneinander angezeigt werden können. Als weitere Neuerung sieht Bloomberg auch eine Verbesserung für die Dateiverwaltung vor. Ob wir hier einen iOS-Finder erwarten dürfen, wird sich zeigen. Angeblich unternimmt Apple diese Schritte, um es für Entwickler einfacher zu machen Apps von einer Plattform auf die andere zu portieren.

Inwieweit die Spekulationen sich bewahrheiten werden, wird sich dann im Sommer zeigen, wenn Apple die neuen Betriebssysteme auf der WWDC präsentiert. Bislang klingen die neuen Gerüchte jedoch durchaus plausibel und nicht zu weit hergeholt.

