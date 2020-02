Wird die Apple Watch Series 6 jetzt rund?

Die Apple Watch ist seit ihrem Debüt im Jahr 2015 heftig umstritten: Darf eine Uhr so eckig und dick sein? Die Nutzer hat das bisher offensichtlich nicht gestört, die Uhr ist die meistverkaufte Smartwatch der Welt, doch langsam wird das Design auch langweilig. Was liegt also näher als eine runde Apple Watch? Das dachte sich zumindest der Macher des YouTube-Kanals Phone Industry, der kurzerhand ein Konzeptvideo produziert hat, welches eine runde Apple Watch im Stil eines Apple-Präsentationsfilms zeigt.

Eines vorweg: Die gezeigte Uhr ist richtig dick, was den Tragekomfort deutlich reduzieren dürfte. Außerdem passen die bisherigen Uhrarmbänder aufgrund des geänderten Designs nicht mehr. Die Konzept-Uhr ist mit einem Micro-LED-Display ausgerüstet, das besonders stromsparend sein soll und damit eine Gesamtlaufzeit von 48 Stunden erlaubt.

Apple Watch Series 6 soll den Schlaf überwachen

Ein Schlaftracker soll ebenfalls an Bord sein, was nicht unrealistisch klingt: Die lange Laufzeit erlaubt ein Tragen in der Nacht, außerdem arbeitet Apple seit einiger Zeit an zusätzlichen Gesundheitsfunktionen für die Apple Watch und das iPhone. Im Mai 2017 übernahm Apple dann Beddit, ein finnisches Unternehmen, welches einen Schlaftracker sowie eine dazugehörige App anbot. Ein weiteres Indiz: Apple hatte 2018 eine Zulassung für einen Schlaftracker von der zuständigen US-Behörde FCC erhalten.

Eine drehbare, runde Krone wie bei der aktuellen Apple Watch wird im Konzeptvideo nicht mehr gezeigt. Das passt zu einem Patentantrag, das Apple im Februar 2020 gestellt hat: Demnach soll die Apple Watch künftig auf der Krone einen Fingerabdrucksensor für Touch ID tragen. Damit könnte die Uhr sicherer werden und beispielsweise Apple Pay nur noch freischalten, wenn der Nutzer sich vorher per Fingerabdruck identifiziert hat. Auch das mitunter lästige Entsperren der Uhr mittels Code würde dann vorbei sein.

Würden Sie lieber eine runde oder eine eckige Apple Watch tragen und nutzen wollen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in den Kommentarfeldern unterhalb des Artikels, wir sind sehr neugierig darauf.



