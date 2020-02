Touch ID soll in Krone der Apple Watch wandern

Eine US-Patentanmeldung zeigt, dass Apple sich Gedanken über einen Fingerabdrucksensor in der Krone der Apple Watch macht. Damit könnte die Uhr sicherer werden und beispielsweise Apple Pay nur noch freischalten, wenn der Nutzer sich vorher per Fingerabdruck identifiziert hat. Auch das mitunter lästige Entsperren der Uhr mittels Code würde dann vorbei sein.

Die Krone der Apple Watch ist allerdings winzig und dürfte es schwer machen, dort einen Fingerabdruck exakt erfassen zu können. Die von US-Patent- und Markenamt veröffentlichte Anmeldung mit der Nummer 20200041962 zeigt aber, dass Apple die Idee zumindest in Erwägung zieht.

Es gibt auch das Gerücht, dass Apple in den Einschaltknopf des iPhones künftig einen Fingerabdruckscanner integrieren will.

Apple hat die Erfindung des Touch-ID-Sensors in der Apple Watch im November 2018 eingereicht. Sie wurde erst jetzt veröffentlicht. Ob Apple das Patent zugesprochen bekommt, ist genauso wenig sicher wie die Antwort auf die Frage, ob denn irgendwann eine Apple Watch mit einem derartigen Sensor auf den Markt kommen wird. Apple reicht wie viele andere Firmen oftmals Ideen zum Patent ein, die niemals in die Realität umgesetzt werden. Die Motivation: Oftmals soll der Konkurrenz ein bestimmter Lösungsweg verbaut werden. Zudem will sich Apple natürlich auch alle Möglichkeiten offen halten, diese Idee irgendwann doch selbst zu realisieren.

In einem anderen Patent beschreibt Apple eine Smartwatch, die ganz ohne Krone auskommt. Das Patent beschreibt einen flachen Ersatz für die Krone mit einem optischen Sensor, der Nutzereingaben registrieren soll.

Würden Sie lieber in der Apple Watch oder im Powerbutton des iPhones einen Fingerabdruckscanner haben oder soll Apple lieber Face-ID in allen iPhones und der Apple Watch einbauen? Schreiben Sie uns ihre Meinung in den Kommentarfeldern unterhalb des Artikels, wir sind sehr neugierig.



Produkthinweis Produkthinweis Apple Watch Series 3 (GPS), 42 mm Aluminiumgehäuse, Space Grau, mit Sportarmband, Schwarz 259,00€

Mehr zu diesen Themen: