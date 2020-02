Neue CarKey-Schnittstelle macht iPhone und Apple Watch zum Autoschlüssel

Fahrzeughersteller wie Tesla und BMW experimentieren bereits seit einiger Zeit mit dem Smartphone als Autoschlüssel. Nun macht allerdings Apple Nägel mit Köpfen und integriert in iOS 13.4 eine neue Schnittstelle namens „CarKey“. Mit ihr sollen Nutzer von iPhone und Apple Watch die Möglichkeit erhalten, ihr Auto öffnen, verschließen und auch starten zu können. Laut der Website 9to5Mac fand sich in den zugehörigen Systemdaten ein Hinweis, dass dies mit NFC-kompatiblen Fahrzeugen funktioniert, wenn sich das Gerät in der Nähe befindet.

Wie man herausfand, ist die Prozedur einfach und benötigt weder die Bestätigung per Face ID noch eine Codeeingabe, sondern funktioniert ähnlich wie die Express-ÖPNV-Karte und kann auch verwendet werden, wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist. Es heißt:

To use CarKey, hold iPhone or Apple Watch to reader. It will work automatically, without requiring Face ID. You can change express mode settings in Wallet.

Um CarKey zu nutzen, halte iPhone oder Apple Watch an das Lesegerät. Es wird automatisch funktionieren, ohne dass Face ID notwendig ist. Du kannst die Express-Modus-Einstellungen in Wallet ändern.