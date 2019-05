MacBook mit Schmetterlingstastatur (Bild: CC0)

Keyboard-Drama: Wie arrogant ist Apple? Haben Sie in den letzten Jahren ein Apple-Laptop gekauft? Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie Bekanntschaft mit Apples „Schmetterlingstastatur“ gemacht haben. Immerhin gibt es die mittlerweile schon in unterschiedlichen Varianten. Apple besserte nach, nachdem es Kritik gab. Doch während die Kritik nicht abbricht, scheint Apple sich in Sicherheit zu wiegen. Selbst für ausgewiesene Apple-Fans wie John Gruber ist aber ein Punkt erreicht, der für ihn an Arroganz grenzt.

Daring Fireball ist Ihnen vielleicht ein Begriff. Das Blog von John Gruber ist immer mal wieder auch in den Schlagzeilen zu finden, wenn es um Apple geht. Gruber kennt sogar einige der Apple-Verantwortlichen und bekommt immer mal wieder Zugang zu Apples Produkten, wenn sonst nur große und namhafte Redaktionen internationaler Zeitungen sie erhalten. Gruber wird gelesen und geschätzt, offenbar auch von Apple.

John Gruber kritisiert Apples Keyboard

Deshalb haben Fans die Hoffnung, dass Apple nun ganz genau hinhört. Denn Gruber kritisiert in seinem aktuellen Podcast die Haltung des Konzerns zu seinem Tastatur-Problem. Darin spricht er mit MG Siegler über Apples Content-Strategie und den Status Quo der Firma. Ungefähr bei einer Stunde und vierunddreißig Minuten wird Apples Schmetterlingstastatur thematisiert. Das Unternehmen würde das Problem „unterschätzen“, und diese Haltung sei „arrogant“, so Gruber.

Mehr Kritik von Joe Rogan

YouTuber Joe Rogan kann auch von sich behaupten, dass er ein paar Zuschauer hat. Mehr als 5,2 Millionen Menschen abonnieren seinen Kanal. In seiner „Sendung“ „JR Experience“ sprach er mit Rich Benoit über Diverses, unter anderem auch einen Tesla und Fan-Boytum im Allgemeinen. Doch bei Minute 36 und 46 Sekunden bringt Joe Rogan zur Sprache, dass er sowohl ein Windows- als auch ein macOS-Laptop hat. Die Tastatur in seinem MacBook sei allerdings „sch…“. Rogan spricht ein Patent Apples an, bei dem die Tastatur den Anschlag variabel einstellen könnte.

Wann hört Apple auf das Feedback?

Anders als Gruber, der es eigentlich besser wissen müsste, wollen wir Apple keine Arroganz unterstellen, schließlich machte man in Cupertino schon ein kleines Eingeständnis und ließ außerdem bereits einige Geräte „reparieren“. Denn das Unternehmen hat auch in der Vergangenheit öfter mal auf taub gestellt, wenn es um subtile Probleme an seinen Geräten ging.

Tatsächlich ist es in diesem Fall ähnlich. Es handelt sich nicht um eine Sollbruchstelle oder etwas, das unübersehbar wäre und viele Nutzer erleben. Es ist aber eine Frage der Zeit, ehe genug Kunden Schwierigkeiten damit anmelden. Bis es soweit ist, müssen sich Fans aber noch gedulden. Genug Indizien gibt es allerdings, dass trotz Nachbesserung die Probleme fortbestehen.

