Kaputte MacBook-Pro-Tastatur nur Einzelfälle? Von wegen! Apple schwört Stein und Bein, dass es sich bei Ausfallerscheinungen moderner MacBook-Tastaturen nur um wenige Fälle handelt. Doch wer im IT-Umfeld arbeitet oder in Redaktionen, in denen viele MacBooks zum Einsatz kommen, kennt bestimmt jemanden, der ein „problematisches“ MacBook hat. Wir nehmen einen Beitrag von David Heinemeier Hansson zum Anlass, den dieser zwar am 1. April veröffentlichte, der aber nicht als Scherz gemeint war, das Thema noch einmal aufzufrischen.