Kassensturz bei Analysten: Apple TV+ ein Milliardengeschäft

Anfang November startet Apple TV+ zum Preis von 4,99 Euro im Monat. Wenn Sie allerdings ein qualifiziertes Apple-Gerät nach dem 10. September gekauft haben, bekommen Sie ein Jahr Apple TV+ kostenlos.

Apples Servicegeschäft wächst weiter

Morgan-Stanley-Analystin Huberty informiert Investoren wie folgt: Apples Servicegeschäft soll im kommenden Jahr 20 Prozent Wachstum erfahren. Darüber hinaus ergibt sich für Huberty folgendes Szenario: Da Apple seinen Kunden momentan bei einem Neukauf von qualifizierten Geräten ein Jahr Apple TV+ kostenlos spendiert, kostet der Service das Unternehmen anfänglich mehr.

Einer konservative Rechnung lautet wie folgt: Wenn nur einer von zehn Apple-Nutzern sich entscheidet, das Videostreaming-Angebot zu bezahlen, schafft Apple es bis 2025 rund 136 Millionen zahlender Abonnenten zu erreichen. Entsprechend würde Apple TV+ in Apples Bilanz 2025 mit rund neun Milliarden US-Dollar zu Buche schlagen.

Viele Serien feierten Premiere

In den letzten Tagen und Wochen feierten viele von Apples Eigenproduktionen in kleinen Lichtspielhäusern Premiere. Das Unternehmen veröffentlichte zudem in der jüngeren Vergangenheit mehr und mehr Trailer, um Serien wie „The Morning Show“, „For All Mankind“ oder „See“ zu bewerben. Das Unternehmen lässt außerdem viele der Serien bereits in zweiter Staffel produzieren.

Obwohl Apple zuvor wenig Know-how in dem Segment hatte, kaufte der Konzern an vielen wichtigen Stellen ebenjenes ein. So führen zwei ehemalige Verantwortliche von Sony Pictures das Geschäft rund um Apples Filme und Serien. Entscheidend ist für den iPhone-Hersteller vor allem, Qualität in den Vordergrund zu rücken.

